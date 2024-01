Printbare lijm voor weefsels en botten

Titanium heupimplantaten gaan niet eeuwig mee; ze worden geleidelijk losser en verliezen vroeg of laat hun grip op het bot. Onderzoekers van het Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research (IAP) hebben samen met het Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology (IGB)en het Fraunhofer USA Center for Manufacturing Innovation (CMI) gewerkt aan de ontwikkeling van een weefselkleefstof die vroegtijdige vervanging van prothesen kan helpen voorkomen.