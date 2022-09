Promotieonderzoek: kwaliteit fysiotherapie omhoog met digitaal dashboard

Koen Verburg promoveerde op 9 september op zijn proefschrift ´The proof of the pudding: Using outcome-based quality indicators in physical therapy´ aan de Radboudumc. Hij signaleert dat de resultaten van de behandeling van bijvoorbeeld lage rugpijn en COPD aanzienlijk verschillen tussen fysiotherapiepraktijken. Met behulp van gestandaardiseerde metingen, betere registratie en een digitaal dashboard kunnen fysiotherapeuten meer inzicht in de resultaten van hun zorg krijgen. Het promotieonderzoek gaat over het belang van kwaliteitsmetingen binnen de fysiotherapie en Verburg vindt het belangrijk dat daar zo snel mogelijk mee gestart wordt.

COPD en lage rugpijn

In de praktijk scoren de meeste fysiotherapeutpraktijken een hoge patiënttevredenheid bij de behandeling van COPD en lage rugpijn. Dat is op zich positief, maar die goede rapportcijfers zeggen niet zoveel over de effectiviteit van de behandeling en vertellen ook niet of de patiënten de best mogelijke behandeling hebben gekregen. Koen Verburg onderzocht welke metingen een fysiotherapeut moet uitvoeren om dit wél te bepalen. Hij vergeleek de resultaten van verschillende praktijken en vond grote onderlinge verschillen.

Standaardmetingen en online dashboard

Als iedere fysiotherapeut eenduidig met standaardmetingen de resultaten registreert ontstaat er meer inzicht. Dit kan dan met een online dashboard waarmee praktijken hun behandelresultaten vergelijken met het landelijk gemiddelde; een soort benchmarking dus in de fysiotherapie. Op die manier kunnen fysiotherapeuten zien of hun eigen behandelresultaten afwijken van resultaten van collega’s. Verburg vergelijkt het beeldend met een lampje dat op het dashboard van de auto oplicht. “Gaat dat branden, dan moet je onder de motorkap kijken wat er aan de hand is en hoe je het.”

Dat dergelijke dashboards effectief kunnen werken bij het verhogen van de kwaliteit van de zorg wordt in de praktijk steeds vaker bewezen. Een goed dashboard helpt bij benchmarking, maar kan ook ondersteunen bij het sneller door laten druppelen van de nieuwste inzichten of richtlijnen.

Kwaliteit fysiotherapie verhogen

Voor zijn onderzoek ontwikkelde Verburg een set standaardmetingen samen met 1.200 fysiotherapeuten. Dit werd een succes want inmiddels gebruiken 10.000 fysiotherapeuten deze set al. Zo is er bijvoorbeeld een standaardmeting voor pijn, waar vroeger heel veel verschillende metingen werden gebruikt. Dit geldt ook voor andere metingen: op het moment dat iedereen hetzelfde meet, kunnen de resultaten effectief worden vergeleken.

Verburg bracht voor zijn onderzoek alle belanghebbenden bij elkaar: fysiotherapeuten, beroepsorganisaties, zorgverzekeraars en patiëntenverenigingen. ‘Alle partijen onderschrijven het belang van het verzamelen van de gegevens om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te verbeteren. We hebben alle voorwaarden geschapen voor beter inzicht in de resultaten van fysiotherapeutische zorg voor lage rugpijn en COPD. Nu is het aan de beroepsgroep om de sets samen met patiënten en verzekeraars te blijven gebruiken, zodat we de zorg voor deze patiënten kunnen verbeteren.’