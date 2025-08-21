Radboudumc benoemt hoogleraar AI-Guided Imaging

Het Radboudumc en de Radboud Universiteit hebben dr. ir. Henkjan Huisman per augustus 2025 benoemd tot hoogleraar AI-Guided Imaging. In zijn onderzoek richt hij zich op de rol van kunstmatige intelligentie (AI) binnen de medische beeldvorming, met als doel betere, veiligere en betaalbare zorg toegankelijk te maken.

Volgens Huisman ligt de sleutel niet alleen in technologische vooruitgang, maar vooral in het opbouwen van vertrouwen in AI. Hoewel AI-diagnostiek inmiddels op expert-niveau kan functioneren, ontbreekt vaak de zekerheid voor brede implementatie.

Betrouwbare benchmarks

Daarom pleit hij voor betrouwbare benchmarks en monitoringssystemen die menselijk toezicht waarborgen. “AI moet altijd ‘guided’ zijn,” stelt hij. Dit maakt het mogelijk om toepassingen zowel op korte termijn te evalueren als op lange termijn te ontwikkelen tot zelflerende systemen die bijdragen aan betere patiëntenzorg:

Korte termijn : betrouwbare benchmarks en monitoringssystemen die menselijk toezicht borgen.

: betrouwbare benchmarks en monitoringssystemen die menselijk toezicht borgen. Lange termijn: een continu lerend AI-systeem onder deskundige supervisie, dat leert van eerdere patiëntcase én daarmee zorgkwaliteit verbetert

"Het uiteindelijke doel van mijn team en mijzelf is om de zorg voor patiënten te verbeteren, het liefst op de korte termijn. We maken gebruik van bewezen methodes zoals NWO Impact Pathway en Working Backwards. Hiermee garanderen we dat al ons onderzoek maatschappelijk bijdraagt", zegt de kersverse hoogleraar.

AI bij minimaal invasieve MRI-interventies

Een tweede pijler van zijn onderzoek richt zich op AI-gestuurde beeldvorming tijdens interventies, met nadruk op MRI. AI kan bijvoorbeeld MRI-systemen automatisch aansturen om medische instrumenten sneller en nauwkeuriger te volgen, zoals bij een biopsie of het zichtbaar maken van tumorweefsel. Dat verhoogt niet alleen de precisie, maar ook de snelheid van de behandeling.

Voor Huisman staat maatschappelijke relevantie centraal. Zijn onderzoek volgt methodieken zoals de NWO Impact Pathway en Working Backwards om te garanderen dat innovaties daadwerkelijk bijdragen aan betere zorg. Hij waarschuwt dat de gezondheidszorg zich moet voorbereiden op een toekomst waarin AI het expert-niveau evenaart. “Ik denk dat de zorg nog niet voorbereid is op patiënten die overstappen van het matige advies van dokter Google naar het vaak goede advies van dokter ChatGPT", aldus Huisman.

Loopbaan en internationale samenwerking

Huisman studeerde Electrical Engineering in Delft, specialiseerde zich in medische beeldvorming en promoveerde in 1998 op echografische weefselanalyse van levertumoren. Sindsdien is hij verbonden aan Radboudumc en vervulde hij functies bij internationale academische instellingen, waaronder een leerstoel aan de Norwegian University of Science and Technology (2021–2024). Daarnaast is hij actief in diverse AI-adviesstructuren zoals het AAPM CAD-komitee en de PI-RADS richtlijncommissie voor prostaat-MRI AI.