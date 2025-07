‘Rapportage van ambulance naar huisarts’ voor het eerst in gebruik

De Noord-Limburgse zorgorganisaties Ambulancezorg Limburg en huisartsencoöperatie Cohesie hebben een primeur te pakken: ze zijn de eersten die bericht 13 uit de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg - ‘Rapportage van de ambulance naar de huisarts’ - in gebruik hebben genomen. Dit betekent dat huisartsen voortaan in zijn volledigheid op de hoogte gebracht worden bij spoedsituaties, waarbij wordt gerapporteerd over de verleende zorg. Hierdoor is de huisarts direct voorzien van de informatie die nodig is om de zorgvrager, waar relevant, van nazorg te voorzien. De technologie hiervoor wordt geleverd door enovation/Ambulancezorg Nederland en ChipSoft HiX.

Wanneer een patiënt wordt gezien in een ambulance, is het in veel gevallen niet nodig om een patiënt door te verwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH). In dat geval wordt de anamnese, het lichamelijk onderzoek en het advies gegeven door de ambulancezorg. Alle belangrijke informatie wordt daarbij gestructureerd vastgelegd en digitaal doorgestuurd naar de huisarts. Door de ingebruikname van ‘Rapportage van de ambulance naar de huisarts’, is deze informatie nóg beter qua structuur, waardoor er geen informatie meer verloren gaat. Dat is fijn, omdat de huisarts hierdoor beter geïnformeerd is in het geval dat de patiënt op een later moment contact opneemt met diens praktijk, waardoor betere nazorg gegeven kan worden.

Completer beeld

Een voorbeeld van belangrijke informatie die nu beter gedeeld wordt met de huisartsenpraktijk, zijn de resultaten van ECG’s die zijn gemaakt in de ambulance. Met behulp van het nieuwe systeem komt deze informatie op gestructureerde wijze binnen, waardoor het eenvoudig opgenomen wordt in het dossier van de patiënt. Dat is enerzijds makkelijk en efficiënt voor de huisarts, maar anderzijds ook voordelig voor de patiëntzorg. Een beter geïnformeerde zorgverlener kan namelijk beter passende zorg verlenen.

Hoewel Ambulancezorg Limburg en huisartsencoöperatie Cohesie koploper zijn op het gebied van ‘Rapportage van de ambulance naar de huisarts’, is de hoop dat zorgorganisaties in de andere regio’s hun voorbeeld snel zullen volgen. Deze Noord-Limburgse partijen werken ook samen in een andere koploperprojecten die behoren tot het Met spoed beschikbaar-programma. In die projecten wordt gewerkt aan het verbeteren van de gegevensuitwisseling tussen de meldkamer en huisartsenspoedpost (HAP).

Met spoed beschikbaar

Met spoed beschikbaar is een landelijk programma dat bestaat sinds 2021 en waarin een aantal regio’s zijn aangewezen als koploper op het gebied van gegevensuitwisseling in de spoedzorg. Het doel is om deze gegevensuitwisseling sneller én vollediger te maken, iets wat in de spoedzorg het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Binnen Met spoed beschikbaar zijn een aantal koploperstrajecten opgezet. Binnen deze trajecten werken ketenpartners in de acute zorg intensief samen om de digitale toegankelijkheid van medische gegevens te vergroten in lijn met de Richtlijn Gegevensuitwisseling acute zorg.