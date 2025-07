Regio Hollands Midden investeert €5,6 miljoen in SMART Triage

In de regio Hollands Midden wordt volop gewerkt aan toekomstbestendige acute zorg. Die ambitie wordt nu extra kracht bijgezet dankzij een investering van €5,6 miljoen zodat het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden kunnen starten met de ontwikkeling en implementatie van het digitale triageplatform SMART Triage. De financiering is toegekend op basis van een positief beoordeeld transformatieplan door zorgverzekeraars Zorg en Zekerheid en VGZ.

SMART Triage staat voor Slimme Medische Applicaties voor Regionale Toepassing bij Triage en moet ambulancezorgprofessionals beter ondersteunen bij het inschatten van de juiste zorgbehoefte. Door slimme inzet van data en digitale communicatie kunnen zij beoordelen of een patiënt veilig thuis kan blijven, of juist met spoed of gepland naar het ziekenhuis moet. De ontwikkeling van SMART Triage werd vorig jaar aangekondigd.

Realtime gegevensuitwisseling

Een belangrijke innovatie binnen SMART Triage is de mogelijkheid voor ambulancezorgverleners om, nog vóór aankomst in het ziekenhuis, real-time te overleggen met medisch specialisten. Via het platform kunnen vitale functies, troponinewaarden (uit een vingerprik) en ECG-resultaten direct gedeeld worden. Daarnaast faciliteert SMART Triage een tweeweg-videoverbinding en biedt het inzicht in actuele drukte op de SEH-afdelingen, zodat zorgcapaciteit optimaal benut wordt.

“Met deze vorm van digitale triage kunnen we al in de huiskamer de juiste afweging maken over het vervolgtraject van een patiënt. Het verhoogt niet alleen de patiëntveiligheid, maar ook de efficiëntie van het zorgsysteem”, zo vertellen Jan Bosch en Matthijs de Visser van het Medisch Stafbureau Hecht RAV Hollands Midden.

Versnelling in regionale samenwerking

De ontwikkeling van SMART Triage vindt plaats binnen het samenwerkingsverband Acute Zorg Hollands Midden, waarin ziekenhuizen, ambulancezorg en ketenpartners zich richten op het versterken van acute zorg. Naast digitale innovatie staat ook arbeidsmarktkrapte en het herontwerp van zorgpaden centraal.

“Met SMART Triage bouwen we verder aan de innovatieve koers die we eerder hebben ingezet met programma’s als HARTc en BrainRACE. Deze investering stelt ons in staat om die lijn door te trekken en grootschaliger in te zetten”, aldus Jochem Oosting, voorzitter van de stuurgroep Acute Zorg Hollands Midden en bestuurslid van het Groene Hart Ziekenhuis.

Pilotfase start in 2026

De eerste ambulances in Hollands Midden zullen naar verwachting vanaf 2026 uitgerust zijn met SMART Triage. De initiële focus ligt op patiënten met pijn op de borst, verdenking op een hartinfarct, acute beroerte en kinderen met verdenking epilepsie of ademhalingsproblemen.

Bij bewezen meerwaarde wordt gekeken naar verdere opschaling, zowel richting andere patiëntgroepen als naar andere regio’s en zorgverleners. Daarmee vormt SMART Triage een bouwsteen voor de bredere transformatie van acute zorg, van reactief naar proactief en data gedreven.

Triage innovaties

Sinds begin dit jaar wordt in de regio IJsselland gebruikt gemaakt van een innovatieve triage-methode in ambulances die het aantal (onnodige) ziekenhuisopnames bij patiënten met pijn op de borst drastisch vermindert. Ambulances zijn uitgerust met een mobiel ‘mini-laboratorium’voor point‑of‑care troponinetesten, gecombineerd met ECG-metingen en de HEART-score. Zo kan al ter plekke beoordeeld worden welke patiënten veilig thuis kunnen blijven. Door deze aanpak dalen de SEH-bezoeken met circa 30 pricent, wat een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 50 miljoen euro oplevert en de druk op de spoedeisende hulp significant verlicht.

Een andere innovatie op het gebied van triage was de komst van de Triage Stroke App. Met behulp van deze app kunnen ambulanceverpleegkundigen patiënten met een beroerte sneller naar het juiste ziekenhuis brengen. Die app geeft advies op basis van verschillende factoren. Daarvoor maakt het algoritme van de app een inschatting in welk ziekenhuis de patiënt de grootste kans op herstel heeft. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de werksnelheid in de ziekenhuizen. En de app berekent met GOZ de actuele rijtijden.