Regionale Green Deal Zorg 2025-2026 krijgt doorstart

In de congreszaal van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven hebben twintig zorgorganisaties en zestien gemeenten vorige week hun deelname aan de regionale Green Deal Zorg 2025-2026 getekend. Onder de vijftig aanwezigen waren bestuurders, wethouders, duurzaamheidsprofessionals aanwezig om te praten over hun gezamenlijke missie: samen verduurzaming versnellen voor een toekomstbestendige zorgsector.

De zorginstellingen hebben in de afgelopen zes jaren de certificering Milieu Thermometer Zorg behaald. Zeventien met de beoordeling brons, vier zilver en één goud. “We zijn enorm trots dat we hiermee doorgaan. De afgelopen zes jaar zijn er al goede resultaten behaald in verduurzaming. Die weg zetten we voort. De nadruk lag eerst op de Milieuthermometer zorg, die komt nu meer te liggen op samenwerking op zeven duurzame thema’s”, zegt de wethouder gemeente Eindhoven, Rik Thijs.

Samenwerking uitgegroeid

In 2019 is in Eindhoven de eerste Green Deal Zorg gestart met vijf zorgpartijen. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een samenwerking waar alle (grote) zorginstellingen en gemeenten binnen de MRE-regio aan mee kunnen doen. De certificering van de Milieu Thermometer Zorg stond centraal. Onderdeel van de deelname in afgelopen jaren was het opstellen van een CO₂-reductieplan.

Met alle maatregelen hieruit is de prognose een reductie van bijna de helft (48%) CO₂ in 2030 ten opzichte van 2020. Om energie te besparen is er ook een maximale binnentemperatuur afgesproken in ziekenhuizen en zorginstellingen. Verder is er een stappenplan voor de duurzame keukens en catering. En er is getest met de inzet van deelvervoer. In de komende jaren worden deze maatregelen verder doorontwikkeld.

Zeven thema’s

Tijdens de bijeenkomst zijn de eerste schetsen gemaakt om de samenwerking op zeven thema’s vorm te geven. Zo zijn de zorgpartijen verdeeld in werkgroepen en zijn er doelstellingen geformuleerd. Binnen de thema’s wordt gekeken of er gezamenlijk kan worden opgetrokken om de doelen te behalen. Op die manier hopen ze sneller te kunnen handelen en impact te kunnen maken. Ook worden door de samenwerking de kosten gedrukt.

Dit zijn de zeven thema’s van de regionale Green Deal Zorg 2025-2026:

Verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik) Energie Gezondheidsbevordering & voeding Circulariteit en grondstoffenverbruik Mobiliteit Klimaatadaptatie Bewustwording en communicatie

