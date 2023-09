Regionale samenwerking goed voor digitale vaardigheden

Stroomz is een multidisciplinaire regionale eerstelijnsorganisatie die bestaat uit 19 aangesloten huisartsenpraktijken en 10 multidisciplinaire gezondheidscentra in de omgeving Eindhoven. In 2022 begon de zorggroep met het project digitale vaardigheden gestart. Het doel: de digitale vaardigheden van praktijkmedewerkers te verhogen en te borgen in zorgorganisaties, vertellen projectleider Eline Braam en consulent Joyce Hummel.

Noodzaak digitale vaardigheden

Om duurzame huisartsenzorg te faciliteren, ondersteunt Stroomz de aangesloten praktijken en centra op gebieden zoals digitalisering. De digitalisering in de zorg – denk aan e-consulten, zorg en monitoring op afstand of het gebruiken van tablets en smartphones in de werkprocessen – vergt een bepaalde mate van digitale vaardigheden. Dat staat ook in de meerjarenstrategie van Stroomz: als de zorgverleners digitaal vaardig zijn kunnen ze effectiever met de systemen werken, patiënten makkelijker meenemen in de digitale mogelijkheden en ze hierin motiveren.

De eerste actie in het kader van het project digitale vaardigheden, was vragen aan alle zorgverleners waar ze behoefte aan hadden om hun digitale vaardigheden te verbeteren. “We hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd”, vertelt Braam. “Aan de hand van de resultaten hebben we besloten om een trainingsprogramma te ontwikkelen voor de zorgmedewerkers en om een online overzicht te maken van handige trainingen en informatie.”

Voordeel van online bundeling

Zorgverleners van de praktijken kunnen op dit overzicht zelf kijken welke training ze willen volgen. De opgenomen trainingen zijn van Goodhabitz, een platform dat verschillende e-learnings aanbiedt. Verder zijn er verschillende instructievideo’s van www.digivaardigindezorg.nl te vinden, evenals een overzicht van alle andere trainingen die georganiseerd worden. Het gaat vooral om basale digitale vaardigheden.

Volgens Hummel maakt de online bundeling het voor zorgmedewerkers makkelijker om digitale kennis bij te spijkeren. Braam voegt daaraan toe dat zorgmedewerkers in het overzicht misschien ook iets vinden waarvan ze nog niet op de hoogte waren en wat wel interessant is. Via Teams krijgen de bij Stroomz aangesloten praktijken en centra regelmatig updates over nieuwe trainingen. Ook worden er zo digitips gedeeld.

Meer specifieke trainingen

Stroomz biedt verder meer specifieke trainingen aan, bijvoorbeeld over applicaties zoals Medicom en MijnGezondheid.net. Deze trainingen kunnen zowel online als op locatie zijn. Na de trainingen wordt er een evaluatieformulier naar de deelnemers gestuurd. Braam: “Hieruit blijkt dat de trainingen als zeer nuttig worden ervaren door de zorgverleners. Als we van deze trainingen ook passend en interessant materiaal op de overzichtspagina kunnen plaatsen, doen we dat.”

Een training zoals ‘Leidinggeven aan digitalisering’ bleek erg aan te slaan. Dat had volgens projectleider Braam diverse redenen. “Zo zijn leidinggevenden – zoals praktijkmanagers – zich er steeds meer bewust van dat ze iets met de digitale vaardigheden van zorgverleners moeten. We moeten namelijk steeds meer digitaal gaan werken en ook kúnnen werken. De kennis van de training is dus zeer welkom.”

De training voor leidinggevenden wijst deelnemers verder op de eerdergenoemde overzichtspagina met online trainingen en video’s. Zij kunnen hun medewerkers, waaronder digistarters, daar naartoe verwijzen. “We willen graag dat de leidinggevenden zich ook verantwoordelijk voelen om de zorgmedewerkers digitaal vaardiger te maken”, licht Hummel toe.

Samenwerken voor digitale vaardigheden

Braams en Hummel zien veel voordelen in het samenwerken in een zorggroep voor digitale vaardigheden. Zo is het efficiënter om scholing op grotere schaal te organiseren. Praktijken hoeven zelf geen training voor de medewerkers te organiseren en de training hoeft ook maar een keer voorbereid te worden, in plaats van voor meerdere praktijken.

Gezamenlijk trainingen volgen heeft verder als voordeel dat tijdens of na de training ervaringen uitgewisseld kunnen worden tussen deelnemers, wat kennisuitwisseling laagdrempelig maakt. Ook benadrukt Braam de financiële voordelen: “Als zorggroep trainingen verzorgen bespaart de praktijken veel geld. Je hoeft als praktijk namelijk niet alleen de kosten van een training op te hoesten, maar we doen dit samen.”

Stimuleren

Om medewerkers extra te stimuleren om de training te volgen, is vanuit de zorggroep een financiële vergoeding voor gemaakte uren beschikbaar gesteld om de praktijken te compenseren voor de tijd die medewerkers kwijt zijn aan een training.