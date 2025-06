RIGH:T-consortium versnelt veilige inzet generatieve AI in zorg

Het RIGH:T-consortium, bestaande uit onder andere het ETZ, UMCG, Erasmus MC, UMC Utrecht, LUMC, Maasstad Ziekenhuis, Frisius MC, TU Delft en GGZ Noord-Holland-Noord, richt zich op de verantwoorde implementatie van generatieve AI in de zorg. Dit initiatief speelt in op de toenemende zorgvraag en het personeelstekort, waarbij AI wordt ingezet om administratieve lasten te verlichten en de zorgkwaliteit te verbeteren.

Een belangrijke focus van het consortium is het ontwikkelen van een validatieframework voor generatieve AI-toepassingen. Dit framework moet duidelijk maken wanneer een AI-toepassing veilig, effectief en geschikt is voor brede toepassing in de zorgpraktijk. Daarnaast richt het consortium zich op waardevolle implementatie en duurzame opschaling, met aandacht voor effectiviteit, kosten, gebruiksgemak, milieu-impact en lange termijn bekostiging.

Validatie en implementatie

Naast validatie richt RIGH:T zich op waardevolle implementatie en duurzame opschaling. Dit omvat het meten en waarborgen van effectiviteit, kosten van gebruik en monitoring, adoptie onder zorgverleners en het patiëntenperspectief bij gebruik van LLM-toepassingen in de zorg.

Ook staat bevordering van AI-readiness voor zorginstellingen en AI-literacy voor zorgverleners centraal. Bij duurzame opschaling worden aspecten zoals duurzaamheid, milieubelasting en bekostiging geadresseerd.

Gedeelde AI-infrastuctuur

Minder dan 2% van de ontwikkelde AI-toepassingen bereikt de klinische praktijk. De oorzaken liggen onder andere in het ontbreken van validatiestudies, complexe regelgeving en versnipperde implementatieprocessen. Door kennisdeling en samenwerking wil het RIGH:T-consortium versnelling en standaardisatie realiseren, met aandacht voor ethiek, veiligheid en werkbaarheid.

Het consortium werkt ook samen met andere belanghebbenden, waaronder patiëntenorganisaties en technologie-experts, om een breed draagvlak te creëren voor de verantwoorde implementatie van generatieve AI in de zorg.

RIGH:T is een initiatief vanuit de zorg, maar zoekt actief de samenwerking met patiëntenorganisaties, technologieleveranciers en andere stakeholders. Zo wordt gebouwd aan een breed gedragen basis voor een toekomstbestendige, verantwoorde inzet van generatieve AI in de Nederlandse zorg.

Versnellen digitalisering

Eerder deze week berichtten wij over het Consortium Digitalisering Klinieken, bestaande uit negen zelfstandige klinieken met meer dan dertig vestigingen in Nederland. Dat consortium is opgericht om de digitalisering in de zorg te versnellen. Door kennisdeling, standaardisatie en gezamenlijke uitvoering willen de deelnemende klinieken digitale oplossingen snel en efficiënt implementeren. Een belangrijke focus ligt op de optimalisatie van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) EMMA, in nauwe samenwerking met de EPD-leverancier Timeff. Daarnaast is er een gezamenlijke leveranciersstrategie ontwikkeld om schaalvoordelen te realiseren en innovatie te stimuleren. Het consortium streeft naar duurzame, toekomstbestendige en toegankelijke zorg voor iedere patiënt.

Gisteren organiseerde het ministerie van VWS de zorgtop, waar minister Agema nogmaals het belang van AI en innovaties voor de zorg benadrukte. De komende jaren is daarvoor vanuit de overheid 800 miljoen euro beschikbaar met als primaire doelstelling het halveren van de administratieve zaken tussen nu en 2030.