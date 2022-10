‘Robot’ Simman-3G-Plus is ideale oefenpatiënt

In feite is de SimMan noch een pop, noch een robot maar een state of the art patiëntsimulator. Oftewel: de Simman-3G-Plus is een zeer uitgebreide, technologische hoogstaande trainingspop, die direct interacteert met een laptop of tablet. De patiëntsimulator is zeer beweeglijk waardoor oefeningen levensecht lijken. Tal van medische handelingen zoals bloeddrukmeting, saturatie-metingen, het zetten van verschillende injecties, intubatie met een endotracheale tube en nog veel meer is mogelijk. De patiëntsimulator kan een andere huidskleur maar ook een ander geslacht krijgen, ademt levensecht, heeft een hartritme dat met een ECG gecheckt kan worden en kan op een geloofwaardige wijze worden gereanimeerd, bijvoorbeeld met hartcompressies of defibrillatie. De zorgprofessionals krijgen via de patiëntsimulator en de laptop gerichte feedback.

Oefenen met patiëntsimulator

Het trainen van medische vaardigheden in bijvoorbeeld skillslabs heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen. Oefenen met oefenpoppen of patiëntsimulators zoals de Simman-3G-plus is steeds effectiever en natuurlijk veiliger dan met echte patiënten. Bepaalde handelingen die zorgprofessionals moeilijk vinden, kunnen meerder keren achter elkaar worden geoefend. Ook virtual reality wordt steeds vaker ingezet om (aankomende) zorgprofessionals te trainen. Een goed voorbeeld is de levensechte reanimatietraining aan Amsterdam UMC.

Tussen pop en robot

Een goede patiëntsimulator is bij de training van sommige competenties essentieel. Er zijn tal van eenvoudige exemplaren waarmee je bijvoorbeeld kunt leren hoe een infuus aan te brengen of een stoma op kundige wijze kunt verwisselen en verschonen. Tevens kan er op steeds meer worden geoefend in virtuele omgevingen.

De patiëntsimulator, de SimMan 3G, waar het Flevoziekenhuis nu als over beschikt, is in tegenstelling tot eenvoudige poppen echt een technologisch hoogstandje en zit ergens tussen de pop en de robot in. Precies gedefinieerd is het een patiëntsimulator, maar dan wel de meest betrouwbare van de wereld. Met deze simulator kunnen veel situaties worden nagebootst om zorgverleners voor te bereiden op allerlei situaties. Met deze patiëntsimulator kunnen verpleegkundigen en artsen ingewikkelde medische casussen zonder risico intensief oefenen. Het gaat dan onder meer om het trainen van kritieke vaardigheden zoals besluitvorming, teamcommunicatie en patiëntenzorg.

Vooruitgang

Het gebruik van de SimMan 3G Plus is een enorme vooruitgang in het (reanimatie)onderwijs en komt ten goede aan de kwaliteit van de zorg. SEH verpleegkundige en reanimatietrainer Marijke Voskuilen is enthousiast over de patiëntsimulator en vertelt op de website van het Flevoziekenhuis: “Werken met deze patiëntsimulator helpt ons om in een veilige en simulatie-omgeving te trainen. Het komt de patiëntveiligheid ten goede en het trainen van scenario’s zorgt voor meer zelfverzekerdheid bij onze zorgverleners.”