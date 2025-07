Roy Jakobs, Philips: ‘Regulering moet innovatie ondersteunen'

Een sterk en verbonden Europa is een absolute noodzaak. Gezamenlijke regelgeving maakt hier een belangrijk onderdeel van, maar moet innovatie niet in de weg gaan staan. Dat stelde Roy Jakobs, CEO van Philips in een recente coverstory van ICT&health. Jakobs doelde onder meer op de impact van de Europese AI Act op innovatie op het gebied van zorgtechnologie.

“Ik verwacht dat de Europese Unie een balans vindt tussen verantwoorde regulering en het stimuleren van innovatie”, benadrukte Jakobs in ICT&health 2. “De EU AI Act is een belangrijke stap om AI op een veilige en ethische manier te implementeren, maar er is een risico dat te strikte regelgeving innovatie vertraagt en Europa op achterstand zet ten opzichte van de VS en China. Wanneer de regelgeving te complex en beperkend is, kan dat ervoor zorgen dat bedrijven minder investeren in AI-innovaties, dat talent de EU verlaat en dat oplossingen te laat op de markt komen.”



Voor Jakobs was dit een reden voor een oproep aan de EU om nauw samen te werken met de industrie, zorginstellingen, wetenschappelijke en financiële instellingen, zodat regelgeving innovatie ondersteunt in plaats van afremt. “We hebben een kader nodig dat AI stimuleert, terwijl het tegelijk zorgt voor transparantie, veiligheid en ethiek. Europa heeft de kennis en expertise om een leidende rol te spelen in AI voor de zorg, maar dat kan alleen als de wetgeving ruimte biedt voor ontwikkeling en opschaling van technologieën die de zorg verbeteren.”

Grootste hobbels

Overigens is het niet alleen regulering die potentieel een hobbel kan zijn als het gaat om innovatie, meent Jakobs. De grootste hobbels liggen volgens hem bij de snelheid van adoptie, regelgeving en financiering. Innovaties komen vaak te langzaam in de praktijk door complexe goedkeuringsprocessen en trage implementatie.



“Tijdens een bezoek aan het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven is mij uitgelegd dat het tot 17 jaar kan duren voordat een innovatie wordt overgenomen, deels vanwege de versnippering in de regio en het gezondheidszorgsysteem. Daarom zeg ik altijd dat regelgeving innovatie moet stimuleren in plaats van afremmen; financiers zoals verzekeraars en banken moeten investeren in nieuwe technologieën met duurzame verdienmodellen. Ook is cultuurverandering binnen de zorg nodig: er is veel te winnen voor patiënten, zorgverleners en ziekenhuizen door de adoptie van nieuwe technologie te verbeteren. Dit kunnen we doen door meer te focussen op samenwerking en training.”

Stip op de horizon

Jakobs’ stip op de horizon is en blijft dat een bedrijf zoals Philips wereldwijd zorgstelsels kan helpen om betere zorg voor meer mensen mogelijk te maken. Hierbij ondersteunt technologie zorgverleners, zijn processen efficiënt en is de zorg toegankelijk en duurzaam. Daarnaast moet technologie de zorg en de uitkomsten voor de patiënten verbeteren.



“Dit betekent dat AI en digitalisering routinewerk uit handen nemen, zodat zorgprofessionals zich kunnen focussen op patiënten. Zorg op afstand wordt breed ingezet, waardoor patiënten vaker thuis gemonitord kunnen worden en ziekenhuizen efficiënter opereren. Daarnaast zijn gegevens beter geïntegreerd, zodat artsen snel een volledig patiëntbeeld hebben en diagnoses en behandelingen sneller en nauwkeuriger zijn. Wij streven naar een mensgerichte behandeling op basis van complete patiëntdata.”

