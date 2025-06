Ruim 600 patiënten actief met thuismonitoring via Amphia Thuis

Het Amphia Ziekenhuis heeft met het programma Amphia Thuis een belangrijke stap gezet richting toekomstbestendige zorg: meer dan 600 patiënten per maand maken inmiddels gebruik van thuismonitoring. Patiënten meten thuis zelfstandig gezondheidswaarden zoals bloeddruk of zuurstofsaturatie en sturen deze digitaal via mijnAmphia naar het ziekenhuis.

Het monitoringscentrum van Amphia volgt deze metingen nauwgezet en schakelt waar nodig met het behandelteam. Zo blijft de patiënt onder controle, maar in de eigen, vertrouwde omgeving. Thuismeten wordt toegepast bij uiteenlopende patiëntengroepen, waaronder mensen met chronische aandoeningen, ouderen, postoperatieve patiënten en zwangeren met medische risico’s. Het leidt tot minder ziekenhuisbezoeken, meer comfort en verhoogde eigen regie.

Zorg op maat, op afstand

“Thuismetingen geven houvast, zeker na een longaanval. We kunnen gerichter ingrijpen wanneer dat nodig is”, stelt longarts Simone van der Sar. Ook gynaecoloog Marjolein Santema benadrukt het voordeel: “Zwangere vrouwen met hoge bloeddruk hoeven minder vaak naar het ziekenhuis en kunnen eerder veilig naar huis met hun baby. Daardoor hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor deze controle. Ook kijken wij vanuit het ziekenhuis mee of die bloeddruk inderdaad echt goed is en de patiënte veilig thuis kan blijven.”

Voor patiënten met chronische darmziekten biedt thuismeten volgens MDL-arts Jildou Hoekstra uitkomst: “De digitale meetmomenten vervangen de tussentijdse afspraken. Hierdoor komt er meer ruimte op de nu vaak volle spreekuren. Het is een andere manier van werken. Ik verwacht dat deze aanpak in de toekomst alleen maar groter wordt.”

Toekomstgerichte zorginfrastructuur

Het monitoringscentrum van Amphia speelt een centrale rol in de coördinatie van thuismetingen. Een team van zorgprofessionals beoordeelt de binnengekomen data, onderneemt actie bij afwijkende waarden en neemt contact op als meetmomenten uitblijven. Met thuismonitoring maakt Amphia de zorg persoonlijker, toegankelijker en duurzamer – met digitale technologie als verbindende factor tussen ziekenhuis en thuisomgeving.

Eerder dit jaar introduceerden het Amphia Ziekenhuis en zorgorganisatie Thebe het gezamenlijke programma Osteoporose Thuis, waarmee patiënten met botontkalking thuis hun jaarlijkse infuusbehandeling ontvangen. Een gespecialiseerd thuiszorgteam van Thebe verzorgt de infuusbehandeling en monitort op afstand de gezondheid van de patiënt, inclusief bloeduitslagen en vragenlijsten. Bij stabiele waarden kunnen patiënten drie jaar lang thuisblijven zonder ziekenhuisbezoek. Voor het eerst werken een ziekenhuis en thuiszorgorganisatie samen door gegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier (EPD), waardoor de medisch specialist hoofdbehandelaar blijft. Deze aanpak verbetert de zorgkwaliteit en verlaagt de zorgdruk.

Geboortezorg op afstand

Ook in de samenwerking met andere ziekenhuizen heeft Amphia de afgelopen tijd stappen gezet als het gaat om zorg op afstand. Zo introduceerde het ziekenhuis enkele maanden geleden, samen met het Erasmus, het TeleNeo-systeem om de zorg voor pasgeborenen te verbeteren. Dit systeem stelt artsen en verpleegkundigen in staat om op afstand te communiceren en samen te werken bij de behandeling van neonaten.

Het gebruik van TeleNeo heeft geleid tot een verhoogde betrokkenheid van ouders, snellere medische beslissingen en meer inbreng van verpleegkundigen. Bij 40% van de baby's werd het behandelplan aangepast dankzij overleg via TeleNeo, en bij zes baby's kon een overplaatsing naar de NICU worden voorkomen. Deze innovatie heeft bijgedragen aan het winnen van twee prijzen op het SCEM-symposium 'Zorg rond de pasgeborene'. Door het succes is TeleNeo nu een vast onderdeel van de zorgverlening in beide ziekenhuizen.