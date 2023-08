Samenwerking cruciaal voor succesvolle regieorganisatie

De ambities van ’s Heeren Loo om medewerkers te ontzorgen, meer waarde uit data te halen, te digitaliseren en voortdurend te innoveren, vereisten een modern IT-netwerk als basis. Axians nam samen met Cisco de verantwoordelijkheid en implementeerde Cisco’s Cloud Networking-oplossing op basis van Meraki. Laurens Berning, Business Unit Manager van Axians, legt uit dat Meraki een snel uit te rollen cloud managed platform is, wat bijzonder relevant is voor een zorginstelling met meer dan achthonderd locaties verspreid over heel Nederland.

Belang van samenwerking

In het tijdperk van data is het cruciaal voor zorgorganisaties om een stabiele basis te creëren en dit te doen in samenwerking met betrouwbare partners die bereid zijn tot samenwerking. Berning benadrukt dat een goede samenwerking tussen partners essentieel is om te komen tot één generieke dienst waarop de zorgorganisatie kan vertrouwen. Helaas worstelen veel zorgorganisaties met het coördineren van meerdere partijen die naar elkaar wijzen, vooral bij incidenten. Daarom is het selecteren van de juiste partners en het minimaliseren van het aantal partijen waarmee moet worden samengewerkt van groot belang.

Axians zorgt voor een gedegen roadmap om toekomstige ontwikkelingen te realiseren, zelfs als die van andere leveranciers komen. Naast het leveren van specifieke diensten, zoals netwerken met bijbehorend beheer, werkt Axians samen met andere partijen om een solide, gemeenschappelijke ICT-basisdienstverlening te bieden. Hierbij blijft de klant altijd in de regie, met ondersteuning van Axians indien nodig.

Strategische partner voor ’s Heeren Loo

Voor een grote organisatie als ’s Heeren Loo, met honderden locaties, is het belangrijk om samen te werken met grotere partijen die meerdere specialismen in huis hebben. Axians fungeert als de strategische partner van ’s Heeren Loo, vanwege de sterke organisatorische klik en de aanwezigheid van een toegewijd gezondheidsteam met Cisco Gold-partnerstatus en de hoogste certificeringen op het gebied van Cisco Meraki.

Het focuspunt van ’s Heeren Loo lag op het investeren in een nieuwe infrastructuur, verbeterde security en het benutten van data, waaronder telemetrie. Een platformbenadering was hierbij essentieel, om ervoor te zorgen dat het netwerk stabiel, performant en flexibel genoeg was om toekomstige diensten aan te kunnen koppelen. Met de toename van zorgspecifieke applicaties, zoals domotica- en IoT-toepassingen, is een robuust netwerk van cruciaal belang om alles via één state-of-the-art netwerk te laten communiceren.

Het nieuwe IT-fundament heeft ’s Heeren Loo geholpen om medewerkers te ontzorgen en hen meer ruimte te geven om te innoveren. Het stelt de zorgorganisatie in staat om de zorg betaalbaar te houden en tegelijkertijd te voldoen aan de vereisten voor security en compliance. Door samen te werken met betrouwbare partners kunnen zorgorganisaties een stabiele basis leggen voor een succesvolle regieorganisatie en innovatieve zorgoplossingen.

Belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst

In de komende jaren worden verdere ontwikkelingen verwacht, waaronder meer ontsluiting van zorgsystemen via WLAN, toenemend gebruik van data en de transitie van een beheer- naar een regieorganisatie in de IT-infrastructuur van zorginstellingen. Videoconsulten zullen ook in omvang toenemen, wat vraagt om een veilig en stabiel netwerk.

Met een stevige basisinfrastructuur en de juiste partners aan boord, is ’s Heeren Loo goed gepositioneerd om toekomstige uitdagingen in de zorgsector het hoofd te bieden en innovatieve, gepersonaliseerde zorg te blijven bieden aan hun cliënten.

