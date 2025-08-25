‘Samenwerking Omring en KPN helpt zorg in heel Nederland’

Zorgorganisatie Omring timmert aan de weg met digitalisering, onder meer met de in 2025 vernieuwde meerjarenvisie digitalisering, die mikt op preventie en de inzet van technologie waar dit van toegevoegde waarde is. Het doel: goede kwaliteit zorg blijven bieden aan een groeiende groep ouderen, ondanks krapte op de arbeidsmarkt. Concreet onderdeel van de visie is de samenwerking met technologiepartner KPN Health.

De enkele jaren geleden ingezette samenwerking kent drie pijlers:

Zorgoproepsystemen (domotica, intramuraal).

Langer gezond thuis (extramuraal).

Datagedreven werken.

Vervanging van de bestaande zorgoproepsystemen van diverse leveranciers in de 31 woonzorglocaties was voor Omring het meest dringend, vertelt Omring-programmamanager Imre van der Lubbe in het onlangs verschenen ICT&health 4. KPN heeft dezelfde visie en blik op de toekomst, reden om strategisch samen te werken aan de ontwikkeling van de digitale ondersteuning op domoticagebied.

Behoeften centraal

Uniformering en standaardisatie waren een must voor zowel Omring als KPN, voegt Edwin Rademaker, productmanager KPN Zorgvrij toe. Hij benadrukt dat de behoeften van de zorgprofessionals en cliënten hierbij centraal stonden, niet technologie.



“We wilden meer aansluiten op de zorg, minder maatwerk per organisatie. Standaardisatie is nodig om snel op te schalen, zowel per organisatie als landelijk; maar ook om zorgprofessionals van Omring flexibel op meerdere locaties in te kunnen zetten. En dat betekent dat de oplossing die we ontwikkelen niet alleen voor Omring, maar voor andere zorgorganisaties in heel Nederland bruikbaar is.”



De aanpak startte bewust op de werkvloer. Een oplossing uitrollen zonder zicht op de praktijk leidt tot onnodige en dure aanpassingen achteraf. En het kost (te) veel tijd. Daarom werd continu geïnventariseerd, gediscussieerd en gevalideerd met in totaal 150 medewerkers en managers.

Gezamenlijke blauwdruk

Samen met Omring ontwikkelde KPN een werkwijze die van de eerste gesprekken tot de uitrol is vastgelegd in een blauwdruk. Deze bevat standaard gebruikersscenario’s, afgestemd op alle situaties en gebruikers - zoals zorgprofessionals en cliënten.



Rademaker verwacht dat zo’n 90 procent van de blauwdruk voor elke VVT-organisatie gelijk is. Voor de 10 procent aan maatwerk – denk aan andere gebruikersscenario’s - worden ook bij andere zorgaanbieders de 24-uursworkshops ingezet.



“Omdat Omring een abonnementsmodel verkoos, ontwikkelden we ZorgVrij Compleet: geen losse producten afleveren en klaar, maar betalen naar gebruik. Dat zijn ook onze algemene uitgangspunten richting de toekomst: standaardisatie, snel kunnen op- of afschalen en flexibiliteit in een abonnementsvorm.”

Wederzijds profijt

Zowel KPN als Omring profiteren van de samenwerking, benadrukt Van der Lubbe. “We hebben veel geleerd van het samen ontwikkelen van de blauwdruk. We hebben nu een mooi basisproduct om uit te rollen op alle 31 woonzorglocaties van Omring, en een insteek om bij cliënten thuis en met datagedreven werken aan de slag te gaan. Het is natuurlijk mooi meegenomen wanneer we daar andere zorgorganisaties in Nederland mee kunnen helpen.”

Lees het hele artikel in de onlangs verschenen ICT&health 4. Of lees het in ons online magazine.