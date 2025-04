Samenwerking voor betere laboratoriumdiagnostiek

Universiteit Twente en medisch microbiologisch laboratorium Labmicta hebben hun krachten gebundeld om laboratoriumprocessen te optimaliseren met behulp van AI en robotisering. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van laboratoriumdiagnostiek door het versnellen van processen, verhogen van de efficiëntie en verduurzamen van workflows. Het uiteindelijke doel is om zorgverleners in staat te stellen sneller en nauwkeuriger diagnoses te stellen, wat bijdraagt aan een betere patiëntenzorg.

In Twente werken vier grote laboratoria voor medische diagnostiek, waaronder Labmicta, al sinds 2020 nauw samen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en overbodige herhalingen van onderzoeken te voorkomen. De samenwerking tussen de UT en Labmicta werd recentelijk officieel bekrachtigd. Een promovendus zal zich richten op onderzoek en implementatie van AI en robotisering in laboratoria, onder begeleiding van experts van zowel de Universiteit Twente als Labmicta. Deze gezamenlijke inspanning benadrukt de nadruk op innovatie in de gezondheidszorg.

Data gedreven optimalisatie

De focus ligt op het verbeteren van laboratoriumprocessen door middel van data gedreven optimalisatie en geavanceerde algoritmes voor capaciteitsplanning. Richard Boucherie van het Center for Healthcare Operations Improvement and Research (CHOIR) benadrukt dat deze benadering de kwaliteit van zorg kan verbeteren door bijvoorbeeld de doorlooptijd van diagnostische processen te verkorten en het tijdstip waarop diagnostiek beschikbaar is beter te voorspellen. Remke Burie, Managing Director van het Technisch Medisch Centrum van de Universiteit Twente, voegt daaraan toe dat de samenwerking met Labmicta een belangrijke stap is in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen in de gezondheidszorg.

Nashwan al Naiemi, bestuurder van Labmicta, benadrukt dat technologische vooruitgang enorme kansen biedt om laboratoriumprocessen te transformeren. Samen met de Universiteit Twente wil Labmicta deze innovatie versnellen en toepasbare oplossingen ontwikkelen. Dit zal niet alleen het zorgproces voor de patiënt verbeteren, maar ook kennisontwikkeling in de regio Twente stimuleren. De samenwerking biedt een wetenschappelijke basis voor het nemen van datagedreven beslissingen, wat cruciaal is voor de toekomst van laboratoriumbeheer in een steeds veranderende gezondheidszorgomgeving.

Druk op de zorg

Deze samenwerking heeft niet alleen impact op de laboratoriumsector, maar draagt ook bij aan maatschappelijke uitdagingen zoals de toenemende druk op de gezondheidszorg door onder andere personeelstekorten. Door AI en robotisering te integreren, worden processen efficiënter, waardoor zorgverleners sneller en nauwkeuriger diagnoses kunnen stellen. Dit draagt bij aan betere patiëntenzorg. Daarnaast versterkt de samenwerking de regionale economie en innovatiekracht.

De ontwikkeling en implementatie van geavanceerde AI-oplossingen binnen de laboratoriumsector creëert nieuwe kansen voor regionale bedrijven en instellingen, stimuleert werkgelegenheid en trekt talent aan. De Universiteit Twente (TechMed Centrum) en Labmicta positioneren zich hiermee als koplopers in technologische vernieuwing en dragen bij aan een toekomstbestendige gezondheidszorg.

Ondersteuning van Menzis

De samenwerking wordt vanaf dag 1 ondersteund door Coöperatie Menzis, de grootste zorgverzekeraar in Twente. John de Kruiff, manager zorg regio Twente van Menzis, benadrukt dat door de krachten te bundelen, de Universiteit Twente en Labmicta bijdragen aan het versnellen van innovaties die de zorg in de regio verbeteren. Deze samenwerking stelt hen in staat om innovatieve oplossingen te ontwikkelen die niet alleen de efficiëntie en kwaliteit van laboratoriumprocessen verhogen, maar ook de algehele zorgervaring voor patiënten verbeteren.

Door gezamenlijk te investeren in technologie en kennis, versterken ze de slagkracht van de regio en stimuleren ze duurzame groei en ontwikkeling. Menzis is groot voorstander van een toekomstbestendige gezondheidszorg waarin samenwerking en innovatie centraal staan.