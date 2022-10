Samsung brengt digitale zorgdiensten naar smart tv

De diensten van HealthTap omvatten onder meer teleconsulten met een vaste (huis)arts. In de VS is dergelijke telehealth vanwege de vaak grote afstanden tot zorglocaties nog belangrijker dan in bijvoorbeeld Nederland. Organisaties zoals HealthTap combineren hiertoe traditionele zorgdiensten met e-health toepassingen. De bedoeling is nu om deze diensten uit te breiden naar het grotere scherm van een smart tv, inclusief een met internet verbonden camera, zo schrijft Fierce Healthcare.

Meer inzicht via smart tv

De komende tijd worden Smart TV’s van Samsung geupdated om toegang te krijgen tot het gezondheidsplatform van HealthTap. Het idee hierachter is dat een groot beeldscherm meer non-verbale informatie kan overbrengen en artsen beter zicht geeft op de gezondheidstoestand van een patiënt. Verder blijft de dienstverlening gelijk. Zo kunnen gebruikers zelf een arts kiezen op basis van vooraf gemaakte video-interviews met deze zorgprofessionals en vervolgens een afspraak inplannen

“Het ontwikkelen van een eerstelijnszorgrelatie is van cruciaal belang voor alle Amerikanen, en de mogelijkheid om gemakkelijk toegang te krijgen tot telegeneeskunde via een tv-scherm stelt iedereen in staat om de zorg in eigen handen te nemen”, aldus Sean Mehra, oprichter en sinds 2021 van HealthTap, in een toelichting op de samenwerking.

Controleren op oogziekten

Samsung is al langer actief op het gebied van e-health. Het concern maakte vorige week nog meer stappen bekend op het digitale zorgvlak. Zo wil de technologieaanbieder zijn smartphones gaan upgraden om als zogeheten funduscamera jaarlijks 150.000 Indiërs op afstand te controleren op oogziekten. Het gaat om oudere Galaxy-toestellen die refurbished worden om inzetbaar te zijn als funduscamera’s. Dit is een speciale digitale camera die foto’s maakt van het netvlies, de macula, de oogzenuwen en de bloedvaten in het oog.

In combinatie met AI-toepassingen moeten oogartsen zo op grotere schaal kunnen checken of iemand een bepaalde oogaandoening heeft. Samsung werkt hiertoe samen met vier in oogaandoeningen gespecialiseerde Indiase ziekenhuizen Sitapur Eye Hospital, Aravind Eye Hospital, Guruhasti Chikitsalya en Dr Shroff’s Charity Eye Hospital.

Fundus fotografie wordt onder andere gebruikt om de netvlies in kaart te brengen bij bijvoorbeeld diabetische retinopathie. De hiervoor aangepaste Galaxy-smartphones kunnen in lokale zorgcentra ingezet worden. Nadat de foto is gemaakt, bepaalt een oogheelkundig specialist of er netvliesafwijkingen zijn, om bij eventueel positieve uitslag een behandelplan te maken.