Scannen op afstand via het Radiology Operations Command Center

Philips heeft goed nieuws voor ziekenhuizen en patiënten: hun systeem - het Radiology Operations Command Center - waarmee radiologen op afstand kunnen helpen bij het maken van scans, is officieel goedgekeurd volgens Europese regels. Dit betekent dat ervaren radiologen nu op afstand kunnen meekijken en helpen bij het maken van medische beelden. Zo kunnen meer mensen in Europa profiteren van betere diagnoses en zorg, ook als er geen specialist in de buurt is.

"Met het Radiology Operations Command Center (ROCC) kunnen we meerdere locaties live ondersteunen. Wij benutten de expertise in ons Command Center zo dat iedere locatie er toegang toe heeft. Hierdoor kunnen we de efficiëntie verbeteren en in alle instellingen hetzelfde zorgniveau blijven bieden", aldus Martina Salomon, specialist in MR-toepassingen bij Med360° in Leverkusen, Duitsland. Het ROCC stelt ervaren radiologisch personeel in staat om vanaf een andere locatie samen te werken met laboranten op de scanlocatie. Dit gebeurt veilig en onafhankelijk van het type of het merk scanner. Het systeem is geschikt voor verschillende soorten beeldvormende apparatuur, zoals MRI-, CT- en PET-CT-scanners.

Kwalitatief goede beelden

In een proef bij het Imperial College Healthcare NHS Trust in Londen werd duidelijk wat de voordelen zijn. Tijdens het onderzoek konden 9 procent meer scans worden uitgevoerd. Dit kwam doordat de scantijden korter waren en er geen enkele scan opnieuw gedaan hoefde te worden. Een belangrijke verbetering, zeker in een tijd waarin ziekenhuizen te maken hebben met een groeiende vraag naar beeldvormend onderzoek.

Radiologisch experts kunnen live meekijken, instellingen wijzigen en direct communiceren met de laboranten op de werkvloer. Dit gebeurt via chat, spraak of video, zonder dat de veiligheid of privacy van patiëntgegevens in gevaar komt.

Meer patiënten in minder tijd

Volgens Léon Kempeneers, directeur van Philips Benelux, is dit een belangrijke stap vooruit: “Ziekenhuizen hebben steeds vaker te maken met een tekort aan ervaren radiodiagnostisch laboranten. Dat is vooral een probleem bij complexe onderzoeken, zoals een MRI van het hart. Met deze nieuwe oplossing kunnen radiologen vanaf elke locatie hun kennis inzetten, waardoor patiënten sneller en beter geholpen worden.”

Tijdens de RSNA 2024 heeft Philips eind vorig jaar de nieuwe BlueSeal MR-scanner van 1,5T met brede tunnel onthuld. Ook dankzij die techniek kunnen er per dag meer patiënten worden gescand zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Centraal hierin staat de Smart Reading-technologie van Philips. Deze scanner heeft een ontwerp met een tunnel van 70 centimeter doorsnee. Het apparaat heeft op AI gebaseerde MR Smart Workflow-oplossingen.