Sensortechnologie bij ZuidOostZorg geïntroduceerd

De Unite SmartSense oplossing voorziet in de plaatsing van verschillende sensoren in de kamers van bewoners. De sensortechnologie maakt, samen met de slimme software van het systeem, het mogelijk bewoners op afstand te monitoren. Zo krijgen de zorgmedewerkers, zonder dat ze daarvoor fysiek naar de woning van de bewoner hoeven te gaan, inzicht in de status van de bewoner. Ligt de bewoner in bed, is hij of zij in de badkamer of helemaal niet in de woning.

“Vroeger liepen we standaard nachtrondes. Nu hebben we veel meer overzicht zonder zelf steeds fysiek aanwezig te zijn. Vroeger kwamen we bij soms bij 9 van de 10 oproepen onnodig langs. Daar werden bewoners onrustig van en het gaf ons veel druk. Nu komen we heel vaak ook niet langs, omdat we door het systeem weten dat het niet hoeft”, vertelt Tjitske Kooi, HBO VGG’er bij Lijtehiem in Ureterp.

Sensortechnologie meldt afwijkende situaties

Het grote voordeel, behalve het op afstand monitoren, van het systeem is dat de sensoren en software, wanneer ze een afwijkende situatie constateren, de zorgmedewerkers daarvan op de hoogte stellen. Om overbodige meldingen te voorkomen wordt bij de installatie van de sensoren en software voor elke bewoner een persoonlijk profiel ingesteld.

Dat persoonlijk profiel zorgt ervoor dat alleen een melding gedaan wordt wanneer de betreffende bewoner gedrag vertoont dat afwijkt van zijn eigen patroon. Wanneer een bewoner dus elke nacht een bepaalde tijd op het toilet doorbrengt, dan zal het systeem dat herkennen als ‘standaard patroon’ en daarvan geen melding maken.

“Op die manier krijgen we in de zorg alleen meldingen die er echt toe doen, waardoor er meer rust op de afdelingen komt. Daardoor kunnen we weer meer tijd besteden aan cliënten die de aandacht van de zorg echt nodig hebben. Het is een soort positief domino-effect”, aldus Tjitske.

Ontwikkeld vanuit de praktijk

ZuidOostZorg werkt voor de implementatie van deze sensortechnologie samen met Ascom. Daarbij wordt vooral ook gekeken naar de praktijk. Dat wordt als startpunt gebruikt om de technologie verder te ontwikkelen en verfijnen.

“We liepen daarbij steeds tegen nieuwe vragen aan en iedere keer gingen we terug naar wat de zorg nodig heeft. Dat is ook meteen de kracht van dit systeem: het is ontwikkeld mét en door de zorg, waardoor het écht het werkproces ondersteunt en de kwaliteit van zorg verbetert”, zegt Roelfien Erasmus, programmamanager Technologie bij ZuidOostZorg.