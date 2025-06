Servicepunt Digitale zorg biedt laagdrempelige hulp

De introductie van het Servicepunt Digitale Zorg bij VieCuri (Noord-Limburg) afgelopen april is een logisch uitvloeisel van de strategie Samen voor gezondheid van het ziekenhuis. Het bleek ook al snel in een grote behoefte te voorzien. Vooral oudere patiënten, maar ook jongere mensen – tussen de dertig en de vijftig – maken er gebruik van. Het ziekenhuis ziet dit servicepunt als een belangrijke stap in haar digitale ambitie.

De transformatie in de zorg maakt een belangrijk onderdeel uit van deze ambitie en de hieruit voortvloeiende strategie, vertelt Loes Nijskens, programmamanager digitale zorg, in ICT&health 3. “Net als alle ziekenhuizen staan wij voor de uitdaging het gat te dichten tussen enerzijds de stijgende zorgvraag en anderzijds de beperkte personele capaciteit. Hiervoor hebben wij het programma Zorgtransformatie opgezet, met drie oplossingsrichtingen. De eerste is inzetten op gezondheid. De tweede is inzetten op netwerkzorg om een afgewogen onderscheid te kunnen maken tussen de zorg die binnen en buiten de ziekenhuismuren kan worden geleverd. En de derde is inzetten op hybride zorg.”

Belangrijk bij dit laatste element is dat digitalisering nooit een doel op zich is voor VieCuri, vervolgt Nijskens. “Het is een middel om de zorg toegankelijk te houden. Als we de delen van de zorg digitaliseren die laagcomplex zijn en goed op afstand te organiseren, geven we onze zorgprofessionals meer tijd om de hoogcomplexe zorg te blijven bieden die niet kan worden gedigitaliseerd.”

Initiatieven coördineren

De activiteiten op dit gebied lopen al langere tijd. En ook voor de start van het programma Zorgtransformatie was al duidelijk dat patiënten niet altijd vanzelf de weg weten te vinden in het patiëntportaal mijnVieCuri.

“Het begint met planvorming”, aldus Nijskens. “Recent hebben we besloten alle inmiddels gestarte initiatieven meer centraal te coördineren. Dit heeft als voordeel dat we op één plek de expertise en de data bij elkaar brengen. Vervolgens dient dit als basis om te zien waar we verder kunnen verbeteren, zodat we scherp in beeld krijgen wat de patiënt nodig heeft om mee te kunnen in de digitale ontwikkeling. Toen we besloten onze expertise en data te gaan centraliseren, was het opzetten van een servicepunt al snel een logisch uitvloeisel. Het maakt het mogelijk om de vragen van patiënten over digitalisering weg te halen uit de zorg.”

Goede greep

Een goede greep, zo bleek al heel snel, want in de eerste zeven weken maakten ruim duizend patiënten er gebruik van, met bovendien een hoge positieve waardering. “Mensen willen ook heel graag gebruikmaken van de digitale mogelijkheden die we bieden, zoals het patiëntportaal en de apps voor zorg op afstand”, vertelt Robin Smeets, coördinator van het servicepunt. “Ze willen zelfstandig blijven. Niet iedereen heeft echter al de vaardigheden om effectief van die mogelijkheden gebruik te maken, dus het is waardevol dat we nu de tijd hebben om hen hierin te ondersteunen.”

