Singaporese onderzoekers willen dementie vroegtijdig opsporen

Een multidisciplinair onderzoeksteam van het National University Health System (NUHS) in Singapore gaat voorspellende AI combineren met gepersonaliseerde gezondheidscoaching om dementie vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. De onderzoekers willen zo de strijd aangaan met ongediagnosticeerde dementie. Zij krijgen voor hun studie een subsidie van 2,33 miljoen Singaporese dollar (ruim 1,5 miljoen euro).

Volgens de Singaporese Well-being of the Singapore Elderly (WiSE)-studie uit 2023 blijft 51,5 procent van de gevallen van dementie in de stadstaat onopgemerkt. Dit terwijl naar schatting 45 procent van de gevallen van dementie voorkomen kan worden door vroege leefstijlinterventies. Veel ouderen en hun naasten geloven dat geheugenverlies bij het ouder worden hoort en realiseren zich mogelijk niet dat er hulp beschikbaar is, vertelt hoofdonderzoeker dr. Tan Li Feng, senior consultant, divisie Geriatrie, afdeling Geneeskunde van het Alexandra Hospital (AH).



"Met kleinere gezinnen en meer ouderen die alleen wonen, kan het lastiger zijn om de ondersteunende observaties te verzamelen die ons helpen de vroege tekenen van cognitieve achteruitgang te herkennen. Dit betekent dat kansen voor vroege ondersteuning en interventie soms gemist worden."



Het Singaporese ministerie van Volksgezondheid hoopt dat het onderzoek hier verbetering in kan aanbrengen. Het project van het team - Innovatieve methoden voor proactieve risico-optimalisatie en -optimalisatie in cognitieve gezondheid (IMPROVE-COG) - combineert de kracht van kunstmatige intelligentie, partnerschappen met de gemeenschap en wereldwijde expertise om zoals zij het omschrijven ‘het paradigma te verschuiven van diagnose in een laat stadium naar levenslange hersenzorg’.

Onderdiagnose dementie

Studies in het buitenland tonen volgens de onderzoekers dat bij tot een derde van de ziekenhuisopnames van mensen met dementie de aandoening niet nauwkeurig als diagnose werd geregistreerd. Ondercodering en beperkte kennis van de clinicus zijn belangrijke factoren die bijdragen aan de onderdiagnose.



Zelfs aanwezige symptomen kunnen over het hoofd worden gezien, stelt co-hoofdonderzoeker dr. Benjamin Tan, consultant bij de afdeling Neurologie van de afdeling Geneeskunde van het National University Hospital (NUH). "Een patiënt die bijvoorbeeld is opgenomen met een longontsteking, kan tekenen van cognitieve achteruitgang vertonen die in de rapporten van maatschappelijk werkers en therapeuten worden gemarkeerd, maar niet formeel worden beoordeeld.” Relevante patiëntinformatie kan ook verspreid zijn over verschillende zorgtrajecten, wat resulteert in gefragmenteerde gegevens en ontbrekende puzzelstukjes.

Aanpak blinde vlekken

Om deze blinde vlekken aan te pakken, zal het onderzoeksteam, waaronder het Health Services Research & Analytics-team van het Ng Teng Fong General Hospital, een AI-gestuurd groot taalmodel (LLM) ontwikkelen, getraind met geanonimiseerde data uit de praktijk van het DISCOVERY AI-platform van de NUHS.



De screening- en surveillancetool moet klinische documentatie analyseren om personen te identificeren die risico lopen op milde cognitieve stoornissen (MCI) en dementie. Dit biedt een schaalbare en kosteneffectieve oplossing voor risicostratificatie en monitoring van de volksgezondheid die leidt tot eerdere detectie en identificatie en verbeteringen in de klinische zorgverlening", aldus dr. Andrew Makmur, Group Chief Technology Officer van de NUHS. "Uiteindelijk hopen we dat de LLM het diagnosticeren van dementie nauwkeuriger, efficiënter en kosteneffectiever zal maken."



Na de ontwikkeling van de LLM zal het onderzoeksteam samenwerken met co-onderzoeker professor Teo Hock Hai en zijn team van de NUS School of Computing om geografische informatiesystemen (GIS) in kaart te brengen en ruimtelijke analyses uit te voeren om de relatie tussen omgevingsfactoren (zoals blootstelling aan groene ruimtes) en sociale factoren en cognitieve stoornissen te onderzoeken en zo effectievere en rechtvaardigere interventies in de gezondheidszorg te stimuleren.

Brain Care Tool

In lijn met het Healthier SG-programma zal het onderzoeksteam ook de eerste digitale Brain Care Tool voor Azië implementeren, een applicatie die twee belangrijke innovaties integreert:



De Brain Care Score (BCS): een holistische score die mensen helpt hun hersengezondheid te volgen op fysiek, leefstijl- en sociaal-emotioneel gebied, van bloeddruk en slaap tot sociale betrokkenheid en stress. Door 12 beïnvloedbare risicofactoren te evalueren, biedt de BCS een overzicht van de algehele hersengezondheid, inclusief relevante leeftijdsgerelateerde hersenziekten, zoals beroertes en depressies op latere leeftijd.



De Brain Care Coach: een AI-gestuurde gedragsinterventietool van de volgende generatie die gepersonaliseerde duwtjes geeft, de voortgang bijhoudt en gebruikers motiveert om hersenbeschermend gedrag aan te nemen, zoals bewegen, een beter dieet volgen en stoppen met roken.



Oorspronkelijk ontwikkeld en gevalideerd door de Brain Care Labs van Mass General Brigham en Harvard Medical School, is de BCS nu een hoeksteen van de Global Brain Care Coalition, die ernaar streeft de wereldwijde incidentie van dementie, beroerte en depressie op latere leeftijd met 30 procent te verminderen tegen 2050.

Over NUHS

Het National University Health System (NUHS) komt mede voort uit de National University Singapore (NUS) en is een van de drie openbare zorgclusters in Singapore en een geïntegreerd academisch zorgsysteem en regionaal zorgsysteem dat waardegedreven, innovatieve en duurzame gezondheidszorg moet leveren in Singapore.



Het regionale zorgsysteem werkt nauw samen met lokale ziekenhuizen, huisartsen, huisartsenpraktijken, verpleeghuizen en andere partners in de gemeenschap om geïntegreerde zorg aan de gemeenschap te bieden. Met aangesloten instellingen onder één academisch zorgsysteem creëert NUHS naar eigen zeggen synergiën als een volledig geïntegreerd cluster om naadloze zorg te bieden, oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen in de gezondheidszorg in Singapore en de volgende generatie zorgprofessionals te vormen.