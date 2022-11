SKB breidt digitale zorg via BeterDichtbij uit

Het SKB heeft voor deze nieuwe stap op weg naar meer digitale zorg dichtbij huis de overeenkomst met BeterDichtbij uitgebreid. Vanaf 1 november ontvangen patiënten van het ziekenhuis via SMS en e-mail een uitnodiging om de app van BeterDichtbij te downloaden en installeren. In de periode tot 1 november roept het SKB alle patiënten op om hun e-mailadres en telefoonnummer te controleren in Mijn SKB.

“Dankzij BeterDichtbij kunnen we onze vertrouwde, regionale zorg ook digitaal aanbieden. Dat is heel belangrijk, omdat wij hierdoor nóg dichter bij onze patiënten zijn. Op het moment dat het hen uitkomt. Zo wordt veilig digitaal contact met het ziekenhuis nóg makkelijker”, zegt Inge de Wit, bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix.

Digitale zorg dichtbij huis

Het gebruik van de BeterDichtbij app is veilig en kan overal en op ieder moment van de dag. Dat kan door een bericht of vraag te sturen, via de app. Daarnaast is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een foto mee te sturen. Patiënten ontvangen binnen drie werkdagen een reactie.

“Het grootste voordeel van een bericht van patiënten via BeterDichtbij, is dat deze sneller bij de juiste persoon terechtkomt dan via telefonisch contact. Daardoor kunnen wij ze meestal sneller beantwoorden”, vertelt Petra. Zij is verpleegkundig coördinator van de polikliniek Dermatologie.

Uiteraard zal de betreffende zorgverlener altijd overwegen of een bezoek aan het ziekenhuis noodzakelijk is. Patiënten die liever een afspraak maken in het ziekenhuis, blijven natuurlijk welkom. Voor meer informatie over BeterDichtbij in het SKB kunnen patiënten terecht op een speciale webpagina van het ziekenhuis.

Uitbreiding BeterDichtbij

Het gratis ter beschikking stellen van de app voor patiënten die onder behandeling zijn bij een polikliniek is een uitbreiding op het gebruik van BeterDichtbij. Vorig jaar startte het SKB al met het gebruik van de beeldbelfunctie van de app. Een beeldbelafspraak kan een afspraak in het ziekenhuis soms vervangen. Daardoor hoeven patiënten niet altijd naar het ziekenhuis te komen. Dit scheelt reistijd en soms ook reiskosten.

Doordat patiënten nu ook berichten kunnen sturen via de app wordt een ‘nadeel’ opgelost waar het ziekenhuis sinds het aanbieden van beeldbelafspraken af en toe tegenaan liep. “We merken dat oudere patiënten het soms lastig vinden om tijdens een beeldbelafspraak de digitale agenda erbij te pakken. Ze zijn bang om per ongeluk de afspraak te beëindigen. Ik vraag dan om na afloop een berichtje te sturen via BeterDichtbij, zodat we een afspraak kunnen plannen. Dat werkt heel goed”, aldus Petra.