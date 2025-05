Slim zoogkompres controleert kwaliteit moedermelk

Moedermelk is voor pasgeboren baby’s de meest natuurlijke voedselbron. Uiteraard is het wel belangrijk dat de kwaliteit van de moedermelk op peil is en blijft. Iets dat het lichaam van de moeder natuurlijk zelf regelt, maar wel onderhavig is aan ‘externe’ factoren. Denk bijvoorbeeld aan medicatie zoals pijnstillers. Amerikaanse wetenschappers hebben een slim zoogcompres, voorzien van sensortechnologie, ontwikkeld waarmee de kwaliteit van de moedermelk in realtime gecontroleerd kan worden.

Moeders die borstvoeding geven dragen vaak zoogcompressen, of borstvoedingskussentjes, om in geval van stuwing de lekkende moedermelk op te vangen en de kleding te beschermen. Het slimme zoogcompres dat nu in de VS ontwikkeld is, en zich nog in een testfase bevinden, maakt het mogelijk om de kwaliteit van de moedermelk te controleren door de ‘lekkende melk’ te analyseren. Volgens de wetenschappers is dit het eerste draagbare hulpmiddel waarmee in realtime een biochemische analyse van moedermelk gemaakt kan worden.

Zoogcompres met sensortechnologie

Daarvoor zijn de zoogcompressen voorzien van sensoren en sensortechnologie die de moedermelk die door de zoogcompressen opgevangen wordt kan analyseren op de aanwezigheid van acetaminofen. Dit zijn resten van pijnmedicatie zoals, bijvoorbeeld, paracetamol.

“Hoewel acetaminofen over het algemeen veilig is bij aanbevolen doses, is overmatige blootstelling een belangrijke oorzaak van acuut leverfalen bij kinderen. Het blijft de meest voorkomende reden voor levertransplantaties in verband met toxiciteit van geneesmiddelen”, zegt Maral Mousavi, assistent-professor biomedische techniek bij de Universiteit van Zuid-Californië (USC).

Het team hoopt dat het slimme zoogcompres ouders kan helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen over het geven van borstvoeding na het innemen van medicijnen, zoals het optimaliseren van de ‘pump and dump’ strategie, zodat de moedermelk wordt weggegooid wanneer de medicijnspiegels te hoog zijn.

Ook voor andere toepassingen

Het eerste slimme zoogcompres is speciaal ontwikkeld om resten van pijnmedicatie in moedermelk te kunnen detecteren, maar de wetenschappers werken ook al aan andere toepassingsgebieden. Bijvoorbeeld om andere medicijnen en biomarkers voor het beoordelen van de gezondheid te detecteren.

Onlangs demonstreerden de wetenschappers een ander zoogcompres met een ingebouwde sensor die is ontworpen om het glucoseniveau in moedermelk te controleren. Een toepassing die ouders zou kunnen helpen bij het beheren van hun voeding en het aanpakken van aandoeningen zoals zwangerschapsdiabetes. “Deze technologie heeft het potentieel om mensen die borstvoeding geven te voorzien van bruikbare gezondheidsinzichten, waardoor de gezondheid van zowel moeder als kind wordt ondersteund op manieren die nooit eerder mogelijk waren”, aldus Mousavi.

Op dit moment kan het slimme zoogcompres alleen de melk analyseren die wordt geproduceerd door natuurlijke lekkage, wat betekent dat de toepassingen beperkt kunnen zijn als er weinig moedermelk lekt. De compressen kunnen ook maar eenmalig gebruikt worden, dus voor elke nieuwe test is een nieuw zoogcompres nodig. De onderzoekers werken momenteel aan de ontwikkeling van een versie dat afgekolfde melk analyseert om een toegankelijkere en gemakkelijkere testoptie voor ouders te bieden. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Cell Device.