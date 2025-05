Slimme app herkent snel hartaanval en beroerte

Een innovatieve app, ontwikkeld door medische experts van onder meer UVA Health, Harvard en Northeastern University, kan mogelijk levens redden door tijdige herkenning van hartaanvallen en beroertes. De app, genaamd ECHAS (Emergency Call for Heart Attack and Stroke), is ontworpen om gebruikers op een laagdrempelige manier te ondersteunen bij het herkennen van acute cardiovasculaire en neurologische symptomen, zodat snel passende zorg kan worden ingeschakeld.

In een eerste klinische studie, uitgevoerd onder meer dan 200 patiënten op de spoedeisende hulp, toonde de app een hoge gevoeligheid voor het herkennen van hartaanvallen en beroertes. Patiënten met daadwerkelijke medische noodsituaties werden met grote nauwkeurigheid geïdentificeerd. De app bleek niet alleen accuraat, maar ook gebruiksvriendelijk: deelnemers beoordeelden ECHAS als zeer bruikbaar, wat de potentie onderstreept voor inzet bij mensen zonder medische achtergrond.

Snellere medische interventies

Volgens neuroloog dr. Jonathan Crowe, verbonden aan het Department of Public Health Sciences van de University of Virginia, kan ECHAS bijdragen aan het verkorten van de tijd tot medische interventie — een cruciale factor bij deze aandoeningen. “Beroertes en hartaanvallen behoren tot de belangrijkste doodsoorzaken. Hoe sneller patiënten worden geholpen, hoe groter de kans op herstel. ECHAS helpt die drempel te verlagen,” stelt Crowe.

De app maakt gebruik van medische vragen die vergelijkbaar zijn met de triage op de spoedeisende hulp. Ook bevat ECHAS een eenvoudige vingertest om eenzijdige spierzwakte te detecteren, een mogelijk signaal van een beroerte. Op basis van de ingevoerde symptomen genereert de app een risicoscore en krijgt de gebruiker gepersonaliseerd advies: van het direct bellen van hulpdiensten tot het contacteren van een arts.

Snelle beoordeling door app

Tijdens de klinische proef werd aan 202 patiënten gevraagd de app te gebruiken nadat ze waren gestabiliseerd. Onder hen vertoonden 57 symptomen van een beroerte en 145 van een hartaanval. De app wist in alle gevallen correct te identificeren wie uiteindelijk werd opgenomen, en deed dat bovendien razendsnel: binnen twee minuten bij een beroerte, en binnen één minuut bij een hartaanval.

Hoewel de app nog niet commercieel beschikbaar is, wordt er vervolgonderzoek gepland in samenwerking met het UVA Center for Telehealth. Doel is verdere validatie van de technologie en bredere inzetbaarheid, in eerste instantie binnen Virginia, en uiteindelijk wereldwijd. De eerste studieresultaten zijn gepubliceerd in JMIR Formative Research, waarmee een belangrijke stap is gezet richting digitale zelftriage bij acute medische aandoeningen.

In de medische diagnostiek wordt steeds vaker gebruik gemaakt van apps. Zo ontwikkelden onderzoekers enkele maanden geleden een innovatieve app die het risico op hart- en vaatziekten kan voorspellen aan de hand van vier smartphonefoto's. De 3D BodyShape-app gebruikt kunstmatige intelligentie om een driedimensionaal model van het lichaam te creëren, waarmee de verdeling van vet- en spierweefsel wordt geanalyseerd. Deze lichaamssamenstelling is een belangrijke indicator voor aandoeningen zoals diabetes en hartziekten. De app bevindt zich nog in de onderzoeksfase, maar er zijn plannen om deze binnenkort beschikbaar te stellen voor iOS- en Android-apparaten.