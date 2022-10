Slimme badmuts voor nauwkeurige diagnose beroerte

De slimme badmuts voor de diagnose van een beroerte werd in 2018 geboren. Het is een idee van neuroloog Jonathan Coutinho, klinisch technoloog Wouter Potters en hoogleraar radiologie Henk Marquering van Amsterdam UMC. Zij ontvingen in dat jaar een financiering van de Hartstichting om het idee uit te werken tot een prototype.

Die werd de afgelopen vier jaar met succes getest door twaalf ambulances bij in totaal zo’n 400 patiënten. Nu is het moment aangebroken om hem verder te verbeteren en door te ontwikkelen.

Beroerte diagnosticeren in ambulance

De slimme badmuts is uitgerust met elektroden en kan bij patiënten die in de ambulance liggen en waarvan vermoedt wordt dat ze door een beroerte getroffen zijn al een gedetailleerde diagnose stellen. Daarvoor wordt met de slimme badmuts een hersenglimpje (EEG) gemaakt. Daarop is dan niet alleen zien óf de patiënt een herseninfarct heeft, maar ook of het afgesloten hersenbloedvat groot of klein is.

Dat verschil is van belang voor de behandeling die de patiënt moet ondergaan, en bepaald tevens naar welk ziekenhuis de patiënt vervoerd moet worden. Bij een kleine bloedprop volstaat doorgaans een behandeling met bloedverdunners. Grote(re) bloedproppen moeten, eventueel operatief, verwijderd worden in een gespecialiseerd ziekenhuis.

“Bij een herseninfarct telt elke minuut. Hoe eerder we beginnen met de juiste behandeling, hoe beter de uitkomst. Als de diagnose al in de ambulance duidelijk is, kan de patiënt direct naar het juiste ziekenhuis gereden worden, dat scheelt kostbare tijd”, vertelt neuroloog Coutinho.

Het stellen van een snelle juiste diagnose is bij een herseninfarct van levensbelang. Daar wordt uiteraard door meer onderzoekers en neurologen aan gewerkt. Een fraai ander voorbeeld is de BraiN20 van de Spaanse neuroloog Alicia Martínez Pinero. Dat apparaat is ook in staat om de aard van het herseninfarct vaststellen, waardoor er flink wat tijd kan worden gespaard en meteen gekozen kan worden voor de juiste behandeling.

Doorontwikkeling slimme badmuts

De slimme badmuts is dus met succes getest. Voordat hij echter in de praktijk kan worden moeten nog wel een aantal praktische belemmeringen die tijdens de testfase boven kwamen drijven, opgelost worden. Een van die belemmeringen is het gebruik van de slimme badmuts bij patiënten met een dikke haarbos. Door de snelheid waarmee gehandeld moet worden, soms ook in een rijdende ambulance, is het opzetten van de badmuts dan lastig en maken de elektroden niet altijd goed contact met de hoofdhuid.

“We willen de techniek nu verder verfijnen en verbeteren zodat we ook onder suboptimale omstandigheden goede metingen kunnen doen”, aldus klinisch technoloog Potters. Daarvoor is dus Trianect opgericht. Dat bedrijf gaat zich richten op de verbetering van de hardware.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan de doorontwikkeling van het diagnose algoritme. Zodat de computer die aan de badmuts gekoppeld is, al in de ambulance kan aangeven welke behandeling nodig is. De ambulance kan dan direct naar het juiste ziekenhuis rijden.