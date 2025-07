Slimme pleister meet hartritme bij 4Daagse wandelaars

Tijdens de Nijmeegse 4Daagse onderzoeken het Radboudumc en Philips gezamenlijk hoe langdurig wandelen invloed heeft op boezemfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis die bij veel patiënten onopgemerkt blijft. In totaal nemen 140 mensen met boezemfibrilleren deel aan het onderzoek. Zestig van hen lopen de 4Daagse met een Philips ePatch op de borst.

Het is een van de eerste grootschalige onderzoeken die real-time, langdurige fysieke inspanning koppelt aan hartritmedata in een natuurlijke setting. Met behulp van deze slimme technologie worden 24 uur per dag hartritmes geregistreerd, zonder de beperkingen van traditionele meetmethoden zoals holtermonitoring.

Innovatief en draagbaar

De Philips ePatch is een pleistervormige sensor, klein en draadloos, die discreet gedragen kan worden tijdens alle dagelijkse activiteiten, ook ’s nachts of tijdens het douchen en sporten. De ePatch registreert tot vijf dagen lang continu het hartritme en maakt gebruik van AI voor een snelle en nauwkeurige analyse van de data. Voor deelnemers betekent dit minimale belasting, maximale nauwkeurigheid.

“Met dit onderzoek willen we in kaart brengen of zowel de voorbereiding op de 4Daagse als de daadwerkelijke wandelprestaties een positief of negatief effect hebben op boezemfibrilleren,” aldus prof. dr. Maria Hopman, hoogleraar Fysiologie aan het Radboudumc. Deelnemers worden niet alleen tijdens de wandeldagen gemonitord, maar ook in de weken voorafgaand aan het evenement. Naast de ePatch-data worden ook bloeddruk, gewicht, bloedwaarden en vragenlijsten verzameld, en bij een deel van de wandelaars worden hartecho’s afgenomen.

Impact op opsporing en behandeling

Boezemfibrilleren treft ongeveer 400.000 Nederlanders, maar wordt vaak laat ontdekt. Omdat de aandoening het risico op beroertes en hartfalen verhoogt, is vroegtijdige signalering cruciaal. Naar schatting lopen meer dan 80.000 mensen rond met ongediagnosticeerd boezemfibrilleren. Technologieën zoals de ePatch kunnen hierin een belangrijke rol spelen door laagdrempelig en nauwkeurig langdurige monitoring mogelijk te maken.

“De ePatch is ontworpen voor langdurig gebruik met optimaal comfort. Wij zijn trots dat we het Radboudumc ondersteunen in dit innovatieve onderzoek. Onze technologie helpt zorgverleners om ritmestoornissen beter en sneller te detecteren, met minimale belasting voor de patiënt”, vertelt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux.

17 jaar data uit de 4Daagse

Het onderzoek maakt deel uit van het bredere 4Daagse-onderzoeksprogramma van het Radboudumc, dat in 2025 voor de zeventiende keer plaatsvindt. De 4Daagse biedt een unieke setting om de effecten van langdurige inspanning op gezondheid te bestuderen. Eerdere studies toonden onder meer aan dat de eerste wandeldag het zwaarst is, wandelen de lichaamstemperatuur verhoogt, en dat regelmatige training de medicatiebehoefte bij diabetes type 2 kan verlagen.

Naast boezemfibrilleren worden dit jaar ook nieuwe studies uitgevoerd, onder andere naar het effect van kledingkleur (wit vs. zwart) en het dragen van een petje op de lichaamstemperatuur tijdens warme dagen. Met deze combinatie van technologie, medische expertise en citizen science laat de 4Daagse opnieuw zien hoe beweging en data samen de gezondheidszorg van morgen vorm kunnen geven.

ePatch inzet

Het Martini Ziekenhuis in Groningen zet de Philips ePatch in voor vijf dagen continue hartritmebewaking. Vergeleken met de traditionele holter schaft dit draagbare, draadloze systeem beperkingen af: patiënten kunnen douchen, sporten en hebben meer bewegingsvrijheid. De ePatch registreert langer meer data, wat leidt tot nauwkeurigere diagnostiek en betere behandelingen. Via AI-assisted analyse op het Cardiologs-platform kan een specialist vijf dagen ePatch-data verwerken in dezelfde tijd die een holteranalist normaal aan 24 uur data besteedt.

Vorig jaar hebben veertien Spaanse ziekenhuizen de Philips ePatch, gecombineerd met het AI-platform Cardiologs, in gebruik genomen voor ambulante hartritmemonitoring. Deze draadloze pleister registreert tot 14 dagen continue ECG, zonder kabels, en biedt meer comfort en bewegingsvrijheid dan traditionele holters. AI-analyse versnelt diagnoses van hartritmestoornissen zoals boezemfibrilleren, met bewijzen van verbeterde detectie, kortere ziekenhuisopnames, minder druk op de spoedeisende hulp en kostenbesparing.