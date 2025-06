Slimme technologie verbetert zorg voor kinderen met astma

In Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede wordt innovatieve zorg geboden aan kinderen met astma. Technisch geneeskundige Mattiènne van der Kamp, werkzaam op de afdeling Kindergeneeskunde en Reggeborgh Research Fellow, speelt hierin een sleutelrol. Zijn missie is om door middel van technologie de zorg te verbeteren en ziekenhuisopnames te verminderen.

Astma is een veelvoorkomende aandoening bij kinderen in Nederland, met 1 op de 10 kinderen die ermee te maken heeft. Dit kan leiden tot slaapproblemen, schoolverzuim en beperkte deelname aan sport en spel. In ernstige gevallen zijn ziekenhuisopnames noodzakelijk. Om deze situatie te verbeteren, ontwikkelde het MST samen met de Universiteit Twente de Puffer-app.

Puffer-app

De Puffer-app stelt kinderen in staat om hun gezondheid thuis te monitoren met behulp van slimme apparaten. Via de app kunnen ze in contact staan met hun behandelaar, waardoor verslechtering van hun toestand eerder gesignaleerd kan worden en sneller ingegrepen kan worden. Dit voorkomt ziekenhuisopnames en stelt kinderen en ouders in staat om de astma beter te begrijpen en zelf te managen.

Daarnaast is er in het MST een inspanningslab waar kinderen op een springkussen springen in koude lucht om te meten hoe hun longen reageren. Alle gegevens worden verzameld en geanalyseerd om samen met het kind en de ouders de juiste behandeling te bepalen.

Onderzoek verder ontwikkelen

Als Reggeborgh Research Fellow krijgt Van der Kamp de ruimte om zijn onderzoek verder te ontwikkelen. Hij heeft onder andere ervaring opgedaan bij VolkerWessels om meer te leren over ondernemerschap, wat hem helpt zijn onderzoeksprojecten sterker neer te zetten. Dankzij het fellowship kon hij zijn resultaten delen via lokale media, wat bijdraagt aan het vergroten van de impact van zijn werk.

Samen met andere jonge onderzoekers bouwt Van der Kamp aan een netwerk in de regio Twente om de zorg van de toekomst vorm te geven. Door de inzet van de Puffer-app en nieuwe zorgmodellen heeft het MST het aantal ziekenhuisopnames bij kinderen met astma weten te halveren. De volgende stap is verder onderzoek om de zorg nog persoonlijker te maken en per kind de beste behandeling te bepalen. Met de huidige vooruitgang is men goed op weg om deze droom te realiseren.

De Puffer-app stelt kinderen in staat om hun gezondheid thuis te monitoren met behulp van slimme apparaten.

Thuismonitoring bij astma

In 2023 ontwikkelde Zuyderland Ziekenhuis een thuismonitoringsysteem voor kinderen met astma, genaamd Zuydie Thuis. Dit systeem combineert de Luscii Thuismeten-app met een spirometer en een Fitbit-smartwatch om longfunctie, hartslag, activiteit en slaap te monitoren. Het doel is om patronen te herkennen die wijzen op een aanstaande astma-aanval, zodat preventief ingrijpen mogelijk is. Daarnaast biedt het platform virtuele coaching tijdens een astma-aanval en voorziet het ouders en kinderen van informatie over astma en wat te doen bij klachten. Zuydie Thuis is ontwikkeld in samenwerking met data-analisten van Zuyderland en is bedoeld om de astmazorg voor kinderen thuis te leveren. Het ziekenhuis heeft inmiddels al de eerste kinderen voorzien van hun eigen 'astmakit'.

Vorig jaar introduceerde het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, na een succesvolle testfase, een thuismonitoringsprogramma voor astmapatiënten. Deelnemers vullen regelmatig een vragenlijst in over hun klachten, medicatiegebruik en beweging. Monitoringsverpleegkundigen beoordelen deze gegevens en nemen contact op wanneer nodig. Deelname is vrijwillig; patiënten die meedoen, hebben vaak slechts één controleafspraak per jaar nodig, in plaats van twee. Dit bespaart tijd voor zowel patiënten als zorgverleners. Het ziekenhuis breidt thuismonitoring uit naar andere zorgpaden, zoals COPD, COVID-19, influenza, zwangerschapsdiabetes en hartfalen, om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen.