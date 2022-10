Slimme telemonitoring dankzij medische wearables

De gezondheidszorg, en dan vooral de cardiologie, zoekt al een tijdje naar goede tools voor digitale telemonitoring: het begeleiden van patiënten op afstand via digitale toestellen. ‘Veel monitoring, bloeddrukmeting bijvoorbeeld, gebeurt momenteel nog manueel’, zegt dr. Maarten Falter, cardioloog bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. ‘Het digitale begint wel al door te sijpelen bij geïmplanteerde toestellen als defibrillators of pacemakers. Die sturen data rechtstreeks door naar het ziekenhuis. Vanwege hun invasieve aard zijn ze wel maar beperkt inzetbaar.’

‘Daarnaast duiken ook meer en meer praktische toestellen op die voor onze sector interessant kunnen zijn. Denk maar aan slimme pleisters met sensoren, apps en wearables als de Smartwatch van Apple of de Fitbit. Maar dat zijn meestal geen medisch gevalideerde oplossingen.’

De werkdruk in de gezondheidssector verlagen

Medisch gevalideerde, handige wearables die voortdurend betrouwbare medische gegevens doorgeven, zijn dus nog niet echt doorgebroken in de gezondheidszorg. Toch bieden ze grote voordelen, vindt dr. Falter: ‘Digitale telemonitoring zou een stuk van de routinetaken van de zorgverleners kunnen overnemen, zodat er meer tijd overblijft voor gesprekken met de patiënt. Een ander niet onbelangrijk voordeel is dat patiënten door het gebruik van medische wearables op een kwalitatief goede wijze kunnen worden opgevolgd in hun vertrouwde omgeving.’

‘Digitale telemonitoring kan ook een oplossing bieden voor screening, of het detecteren van A-Fib: een hartaandoening waarbij patiënten niet altijd symptomen vertonen’, weet Sarah Perneel, verantwoordelijke voor de CardiacSense van Arseus Medical (een slimme, medisch gevalideerde wearable).

‘De gezondheidszorg wordt bovendien meer en meer evidence based en artsen willen graag een longitudinaal beeld van de patiënt. Daarvoor heb je voortdurend kwaliteitsgegevens nodig en die kun je verwerven via digitale telemonitoring’, vult Ingrid Maes aan, managing director en co-founder bij Inovigate Belgium.

Gedragen door alle belanghebbende partijen

Voor de medisch gevalideerde wearables echt kunnen doorbreken, zijn er nog een aantal hordes te nemen. Sarah Perneel: ‘De data moeten op op de juiste wijze gegenereerd zijn. Er mag geen enkele twijfel bestaan aan een bepaalde waarde. Hoe ga je anders het juiste behandelplan opstellen?’

‘Het analyseren van de data is ook niet evident’, vult Ingrid Maes aan. ‘Daarnaast moet er voldoende transparantie zijn: wat wordt er met al die gegevens gedaan? Het is belangrijk dat er een framework komt dat gedragen wordt door alle belanghebbende partijen: artsen, patiënten, ziekenfondsen en andere betrokkenen.’

Betere kwaliteit van de zorgverlening

Of de artsen zelf momenteel al open staan voor digitale telemonitoring? Dr. Maarten Falter: Sommigen omarmen de nieuwe technologie, anderen voelen wat weerstand. Voor een deel terecht: de data moeten echt wel nauwkeurig en medisch gevalideerd zijn.’

‘Aan de andere kant, de vraag is niet of, maar wanneer we medische wearables gaan inzetten. Data leren interpreteren wordt sowieso een deel van de oefening. Maar uiteindelijk zal dat de kwaliteit van de zorg alleen maar ten goede komen.’

Slimme, medisch gevalideerde wearable voor de monitoring van patiënten

Een van de slimme tools voor telemonitoring die momenteel furore maken is CardiacSense. De medisch gevalideerde wearable ziet er weliswaar uit als een gewoon licht polshorloge, maar het gaat hier om een geavanceerd alles-in-één-apparaat dat continu de vitale waarden van de patiënt registreert. 24 uur per dag, zeven dagen lang verzamelt het medisch device klinisch relevante data over de patiënt, die op elk moment zijn af te lezen. Hierdoor helpt CardiacSense een diagnose stellen. De wearable voor ambulante patiëntenmonitoring is ook preventief inzetbaar en kan zo levens redden.

Wat meet de CardiacSense allemaal?

Elektrocardiogram

Atriumfibrilleren

Hartslag & hartslagvariabiliteit

Ademhalingsfrequentie

Hartritmestoornissen

Zuurstofverzadiging

Kom hier alles te weten over dit hightech medical grade device.

Meer weten over over telemonitoring? Bekijk hier ons volledige panelgesprek met Ingrid Maes, Inovigate Belgium; dr. Maarten Falter, cardioloog bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt en Sarah Perneel, Arseus Medical.