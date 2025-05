Slingeland Ziekenhuis en Philips sluiten langjarig echo-pact

In voorbereiding op de verhuizing naar de nieuwe ziekenhuislocatie in Doetinchem, zijn het Slingeland Ziekenhuis en Philips een strategisch partnerschap aangegaan voor de komende 14 jaar. De samenwerking richt zich op de levering, het beheer én de duurzame inzet van echografie-apparatuur, met als doel het optimaliseren van zorgprocessen en het ondersteunen van zorgprofessionals.

Digitale transformatie en duurzame zorg gaan hand in hand in de nieuwe samenwerking tussen het Slingeland Ziekenhuis en Philips. Met een langjarige raamovereenkomst zetten beide organisaties in op voorspelbare, betrouwbare én toekomstgerichte medische technologie.

Technology Maximizer-programma

Onderdeel hiervan is het Technology Maximizer-programma van Philips, waarmee systemen via software- en AI-updates continu up-to-date blijven. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de apparatuur, maar ondersteunt ook zorgprofessionals met de nieuwste digitale toepassingen – waaronder AI-ondersteuning tijdens echografieonderzoeken.

“Wij kijken verder dan de verhuizing zelf. Onze ambitie is om ook tijdens de transitie richting de nieuwbouwlocatie continu te blijven investeren in kwaliteit van zorg én in de ondersteuning van onze medewerkers,” aldus Janet Rekker-Schuring, lid raad van bestuur van het Slingeland Ziekenhuis. “Door samen met Philips strategisch na te denken over onze echografievoorzieningen, zorgen we ervoor dat we de komende 14 jaar beschikken over passende, flexibele en toekomstbestendige technologie.” In onderstaande video geeft Philips meer informatie over het Technology Maximizer-programma.

Het Technology Maximizer-programma zorgt ervoor dat systemen via software- en AI-updates continu up-to-date blijven.

Slimme inzet technologie en focus op duurzaamheid

De samenwerking is niet alleen gericht op technologische innovatie, maar ook op duurzaamheid. Beide partijen zijn ondertekenaar van de Green Deal ‘Samen werken aan duurzame zorg’ en zetten expliciet in op het verlengen van de levensduur van apparatuur. Door het beperken van vervangingen en het beter benutten van bestaande systemen wordt verspilling tegengegaan en wordt de ecologische voetafdruk van medische technologie verminderd.

“De zorgsector staat onder druk door stijgende vraag, personeelstekorten en budgettaire uitdagingen,” zegt Léon Kempeneers, Managing Director Philips Benelux. “Daarom denken wij met ziekenhuizen niet alleen mee over technologie, maar vooral ook over hoe die technologie slimmer, efficiënter en duurzamer ingezet kan worden. De samenwerking met het Slingeland Ziekenhuis is hiervan een krachtig voorbeeld.”

Vooruitdenken in functie van betere zorg

Met het oog op de nieuwbouwlocatie worden vervangingsmomenten van echografie-apparatuur binnen de overeenkomst proactief afgestemd en jaarlijks geëvalueerd. Hierdoor blijft het ziekenhuis beschikken over de juiste technologische ondersteuning, afgestemd op veranderende zorgbehoeften en innovaties binnen de medische beeldvorming.

Deze langjarige samenwerking onderstreept de noodzaak van toekomstgericht zorgbeleid, waarin technologie een sleutelrol speelt in het verhogen van zorgkwaliteit, werkplezier en duurzaamheid.