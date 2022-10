Slingeland Ziekenhuis klaar voor digitale toekomst

Met een vernieuwde en gestandaardiseerde versie van het elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX is het Slingeland Ziekenhuis nu helemaal klaar voor digitale toekomst. Ook het patiëntenportaal kreeg een flinke update. Doordat op 26 en 27 oktober het systeem ‘over’ moest, werden er twee dagen geen spoedeisende behandelingen in het ziekenhuis gedaan en konden patiënten niet in het patiëntenportaal. Zorgverleners konden wel nog in een ‘alleen lezen versie’ gegevens opvragen.



Na deze ongemakken staat er vanaf 28 oktober dus een modern EPD waarvan de inhoud voortdurend wordt verrijkt op basis van de nieuwste inzichten. Zodoende beschikt het Slingeland Ziekenhuis nu én in de toekomst over een up-to-date EPD.

Betere registratiemogelijkheden

Door de vernieuwing van het elektronisch patiëntendossier (EPD) beschikken de zorgmedewerkers over gestandaardiseerde dossierinhoud en betere registratiemogelijkheden. Meestal is eenmalige vastlegging nu genoeg en kunnen vervolgens ook collega’s over deze registraties beschikken. Doordat steeds meer zorginstellingen volgens dezelfde standaarden werken, ‘praten’ hun systemen over dezelfde gegevens en verloopt de samenwerking en informatieoverdracht veilig en efficiënt. De standaardisering bevordert dus de communicatie met andere zorginstellingen.

Zorgorganisaties vernieuwen hun EPD

Ook andere zorgorganisaties zijn druk doende met hun EPD te moderniseren. Recent vernieuwde Rijnstate bijvoorbeeld haar EPD-systeem om de digitale mogelijkheden te optimaliseren. Een ander goed voorbeeld, begin oktober 2022, was er bij Tjongerschans en Medisch Centrum Leeuwarden. Zij wisselen bij patiëntverwijzingen voortaan de relevante behandelgegevens digitaal met elkaar uit. Bijzonder is dat beide Friese ziekenhuizen dit voor de eerste keer in Nederland doen met verschillende elektronische patiëntendossiers (EPD) – HiX van Chipsoft en het Amerikaanse Epic.