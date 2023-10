Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes

Het HagaZiekenhuis was het eerste ziekenhuis in de Benelux met een MRI Ablatiecentrum voor hartoperaties. Het MRI Ablatatiecentrum van het HagaZiekenhuis gebruikt nu een nieuwe vorm van ablatie om hartritmestoornissen te behandelen: elektroporatie ablatie. Deze behandeling gebeurt met stroomstootjes in plaats van de gebruikelijke bevriezing of verhitting.

Elektrische prikkels

Elektroporatie is zeer effectief. Patiënten hebben minder klachten en een kleinere kans op complicaties na de behandeling. Cardioloog-elektrofysioloog Vincent van Driel legt uit: “We behandelen hartritmestoornissen door littekens te maken in het hartweefsel. Tot voor kort deden we dat met verhitting (radiofrequente energie) of bevriezing (cryo-ablatie).

Bij elektroporatie is de kans op complicaties kleiner.” Het hart werkt door elektrische prikkels, maar bij hartritmestoornissen verstoren afwijkende elektrische prikkels het natuurlijke hartritme. De patiënt heeft hierdoor verschillende klachten. Meestal hartkloppingen, pijn op de borst, moeheid en kortademigheid.

Hartoperaties minder belastend

Een andere innovatie is de manier waarop het HagaZiekenhuis een bypass uitvoert. Als één van de eerste ziekenhuizen in Nederland wordt de bypass uitgevoerd via een insnede (incisie). Tot voor kort werd een bypass alleen aangelegd tijdens een openhartoperatie. Een aanzienlijk ingrijpender operatie waarbij de hartchirurg de borstkas opent.

Bij de minimaal invasieve CABG (MIC), zoals de officiële benaming luidt, gebeurt dat juist niet. “Voor de patiënt is onze nieuwe aanpak dan ook veel minder belastend. De patiënt hoeft niet aan de hartlongmachine en de hersteltijd is korter”, vertelt cardiochirurg Ali Keyhan-Falsafi., maar zonder de borstkas te openen.

Naast deze twee nieuwe behandelmethoden wordt er meer onderzoek gedaan naar hoe complicaties bij hartoperaties kunnen worden voorkomen. Bij meer dan de helft van de patiënten die in aanmerking komen voor een hartoperatie, blijkt bij nader onderzoek meer aan hun gezondheid te mankeren. En dat kan een sneller herstel na een operatie vertragen en tot onnodige complicaties leiden. Uit onderzoek blijkt dat biomarkers de verborgen kwetsbaarheden van patiënten kunnen traceren. Zo kunnen mensen worden geopereerd zonder de kans op complicaties.

Wanneer bypass?

Het hart krijgt bloed via de kransslagader. Als die vernauwd is, krijgt het hart minder zuurstof. De patiënt merkt dat door pijn op de borst. Als medicatie niet helpt is een omleiding nodig. Dan neemt de chirurg een stuk ader uit het lichaam. Dat sluit hij op aan op de kransslagader. De omleiding gaat om het vernauwde stukje heen. Het bloed stroomt daarna weer goed.

In de meeste gevallen ervaart de patiënt dan geen pijn meer. Dat klinkt simpel, maar voor die bypass moet wel de borstkas open en wordt de patiënt aangesloten op een hart-longmachine. Een zware operatie die enkele uren duurt.