Sneller resultaat na bloedafname dankzij digitaal werkproces

laboratoriumdiagnostiek, de bloedafname en de registratie van gegevens van de laboratoria van ziekenhuis Antonius in Sneek en ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten in een app aangeboden. Door een speciaal routeplan en registratie-app wordt de kans op fouten geminimaliseerd en zijn de uitslagen van de bloedafname sneller bekend. De ziekenhuizen hebben de app samen ontwikkeld en getest waardoor het ook een kostenbesparing heeft opgeleverd.

Antonius en Nij Smellinghe werkten al samen vanuit één Laboratorium Informatiesysteem (LIS). De app is nu hieraan toegevoegd. Voorheen werkten laboratoriummedewerkers van beide ziekenhuizen met papieren routeplanningen van laboratoriumaanvragen. Met de nieuwe, digitale werkwijze dienen huisartsen en specialisten hun laboratoriumaanvragen in via het digitale patiëntendossier. Het gaat hierbij om de prikposten in de regio buiten het ziekenhuis en in de thuissituatie bij de patiënt.

Digitale route

Per dag wordt er een digitale route samengesteld, die de medewerkers via hun telefoon in de app kunnen volgen. Tijdens een huisbezoek of op een prikpost in de regio opent de medewerker de afspraak in de app en ziet direct welke bloedafnames nodig zijn. De benodigde labels worden dan met een mobiele printer ter plekke geprint en op de buisjes geplakt. Op deze labels staat alle benodigde patiëntinformatie en ze zijn direct gekoppeld aan het lab. Daardoor behoort het overtypen van gegevens in het ziekenhuis tot het verleden, bespaart het tijd en is de kans op fouten minimaal.

Optimalisering werkproces

Doordat de registratie direct bij de patiënt plaatsvindt, worden de gelabelde buizen bij terugkomst op het laboratorium direct geanalyseerd, zonder verdere handmatige registraties. Door deze optimalisering worden patiëntgegevens beter geregistreerd en is er een snellere doorlooptijd van het analyseproces op het laboratorium. Dit leidt tot snellere uitslagen voor zowel behandelaar als patiënt en een efficiëntere werkwijze voor onze medewerkers. Het nieuwe systeem is ontwikkeld in samenwerking met de firma Serviceware.

Twee maanden geleden werd bekend dat een Nederlands onderzoek naar alternatieve en innovatieve methoden van bloedafname op locatie meer duidelijkheid moet gaan geven over de kwaliteit van deze methoden. Dat schrijven de betrokken onderzoekers in een artikel in het blad Science Direct. Zij hebben een analysemethode ontwikkeld om alternatieve methoden consequent te ondersteunen met wetenschappelijk bewijs om de kwaliteit van de zorg te garanderen. Alternatieve manieren van bloedafname naast de bekende venapunctie blijven groeien vanwege het tekort aan flebotomisten (specialisten in bloedafname) en de behoefte aan persoonsgerichte zorg.