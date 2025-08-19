Sneltest in ambulance versnelt diagnose bij hartinfarct

Een innovatieve sneltest voor het vroegtijdig herkennen van een hartinfarct is per 1 augustus uitgerold in alle ambulances van GGD Brabant-Zuidoost. De test, ontwikkeld in de Brainportregio en gevalideerd binnen de TRIAGE-ACS-studie, maakt het mogelijk om patiënten al thuis te screenen op een (stil) hartinfarct. Daarmee wordt de juiste zorg sneller ingezet én onnodige ritten naar de spoedeisende hulp voorkomen.

Jaarlijks behandelen ambulancediensten in de regio Eindhoven ruim vierduizend patiënten met verdenking op een acuut coronair syndroom. De nieuwe test, die bloedwaarden van cardiale signaalstoffen ter plekke meet, geeft direct inzicht in de ernst van het infarct. Ambulanceprofessionals kunnen daardoor beter bepalen of een patiënt met spoed naar een gespecialiseerd centrum moet of juist veilig thuis kan blijven. “Elke seconde telt bij een hartinfarct. Hoe sneller de diagnose, hoe beter de prognose,” aldus Arjan Koks, physician assistant Ambulancezorg GGD Brabant-Zuidoost.

In 2023 werd de nieuwe test uitgebreid onderzocht en getest in de regio Eindhoven. Dat gebeurde toen in samenwerking met de ambulancediensten en ziekenhuizen in de regio, waaronder het Elkerliek en Máxima MC Veldhoven. Daarvoor was binnen het Catharina Hart- en Vaatcentrum een ZonMw subsidie van 3 miljoen euro beschikbaar. Op 1 augustus is de nieuwe sneltest dus uitgerold in alle ambulances van GGD Brabant-Zuidoost

Van SEH naar de huiskamer

De implementatie is een goed voorbeeld van passende zorg. Door de risicoscore direct in de thuissituatie vast te stellen, worden patiënten sneller gerustgesteld of juist sneller behandeld en wordt kostbare capaciteit op de SEH beter benut. Volgens huisarts Eleana Zhang (Stroomz) voorkomt dit onnodige stress: “Een ambulance naar het ziekenhuis is ingrijpend. Als je met zekerheid weet dat iemand veilig thuis kan blijven, is dat een grote stap vooruit.”

Cardioloog Tom Vromen (Máxima MC) onderschrijft het belang van deze innovatie voor de acute hartzorg: “De eerste diagnose vindt nu thuis plaats in plaats van pas in het ziekenhuis. Dat verkort de tijd tot behandeling aanzienlijk en zorgt voor meer regie in de keten.”

Regionale samenwerking als motor van innovatie

De technologie is ontwikkeld en onderzocht in samenwerking met het Nederlands Hart Netwerk, waarin o.a. het Catharina Ziekenhuis, Máxima MC, Anna Ziekenhuis, GGD Brabant-Zuidoost en huisartsenorganisaties Stroomz en Pozob actief zijn. Binnen dit netwerk worden ketenbrede afspraken gemaakt over de zorg voor patiënten met hartaandoeningen, met als doel continue verbetering en standaardisatie van zorgprocessen.

“Wat we in vier jaar onderzoek hebben geleerd, zetten we nu om in zorg die er echt toe doet,” zegt interventiecardioloog Pieter-Jan Vlaar (Catharina Ziekenhuis), hoofdonderzoeker van de TRIAGE-ACS-studie.

Internationale belangstelling

De positieve resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het medische tijdschrift HEART en hebben geleid tot (inter)nationale belangstelling. ZonMw kent een vervolgsubsidie van €250.000 toe om de implementatie breder te ondersteunen en verder onderzoek te doen naar de effecten op behandeluitkomsten en zorgkosten.

Met deze toepassing van mobiele diagnostiek in de acute setting laat de Brainportregio zien hoe regionale samenwerking, technologische innovatie en evidence-based handelen samenkomen in betere, snellere en meer doelmatige zorg.

Meer informatie is beschikbaar op www.nederlandshartnetwerk.nl