Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal

Een spraakherkenningsoplossing is een techniek die ervoor zorgt dat op een computer – of ander elektronisch apparaat zoals mobiele telefoon, televisie of in de auto, slimme speakers bij u thuis – het geluid van de menselijke stem wordt omgezet in tekst of acties. Voor de 60 specialisten die nu deze technologie gebruiken, blijkt dit nu ook een opvallend pragmatische oplossing te zijn. Het gaat bij MCL concreet om een geavanceerde spraakherkenningsoplossing van Nuance, die artsen in staat stelt om gesproken woorden direct om te zetten in geschreven tekst. Deze innovatieve technologie verlicht niet alleen de administratieve last voor medische professionals, maar verbetert ook de precisie en efficiëntie van de verslaglegging.

Door spraakopdrachten direct om te zetten in geschreven tekst, zijn de zorgprofessionals minder tijd kwijt aan documentatie. Gemiddeld dicteren artsen 150 woorden per minuut met de spraakherkenning en dat is drie keer sneller dan typen. Dit resulteert niet alleen in een aanzienlijke tijdwinst, maar ook in een verhoogde nauwkeurigheid en consistentie van de documentatie.

Meer werkplezier

Medisch specialisten in het MCL zijn blij met de komst van de spraakherkenning. Neuroloog Wouter Schuiling vertelt op de website van het ziekenhuis: ‘’Ik had niet verwacht dat ik dit zo prettig zou vinden omdat ik blind kan typen, maar dit gaat absoluut nog sneller en zal voor mensen die niet goed kunnen typen enorme winst gaan opleveren.” KNO-arts Herbert van den Berge vult aan: ‘’Het zorgt voor meer werkplezier. Doordat je niet hoeft te typen terwijl je met de patiënt praat, heb je beter contact met de patiënt. Daarnaast kun je vlot werken en heb je minder administratietijd. Ook zorgt het voor transparantie, de patiënt luistert met mij mee en kan eventueel corrigeren.’’

Pragmatische spraakherkenningsoplossing

Spraakrapportage werkt met AI en wordt inmiddels ook al breed in de ouderenzorg toegepast. Kunstmatige intelligentie helpt in de zorg op steeds manieren om de administratieve werkdruk te verlagen. Behalve met spraakherkenning kan kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld ook ondersteunen om de hoofdpunten van een medisch dossier identificeren en automatisch samenvattingen genereren. Tevens kan AI helpen bij het identificeren en coderen van medische termen en diagnoses, wat cruciaal is voor een efficiënte facturatie. En zo zijn er nog tal van slimme mogelijkheden. Zeker is dat deze oplossingen, en dan met name spraakherkenningstools, momenteel breed worden uitgerold in zorgcentra, thuiszorg en ziekenhuizen.

Verlichting administratieve last

De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde maken al een tijdje gebruik van spraakherkenning en sinds het voorjaar draait er ook een pilot bij de poliklinieken. Dit blijkt een groot succes. ‘’We vinden het belangrijk om in het MCL continu te kijken hoe we innovatieve oplossingen kunnen implementeren die de kwaliteit van onze zorg verbeteren en tegelijkertijd de efficiëntie kunnen verhogen. De introductie van spraakherkenning in onze dossiervoering is een mooie stap voorwaarts en we zijn enthousiast over de voordelen die het biedt voor zowel medewerkers als patiënten’’, aldus CIO Harm Wesseling.