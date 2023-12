St. Antonius investeert in tweede bloedafname-apparaat

Het St. Antonius Ziekenhuis is vanaf het begin betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bloedafname-apparaat dat zelfstandig, veilig en nauwkeurig bloed afneemt bij patiënten. In de afgelopen periode is de innovatieve technologie al veelvuldig en succesvol getest met patiënten van het St. Antonius. Ook nu nog loopt een onderzoek (A.D.O.P.T.-trial), waarmee naar verwachting eind 2024 de goedkeuring wordt verkregen voor de Europese CE-markering. Vitestro is de ontwikkelaar van ’s werelds eerst autonome apparaat voor bloedafname.

Bloedafname-apparaat

Wereldwijd wordt er miljarden keren per jaar bloed afgenomen bij patiënten. Het is een procedure die een belangrijke rol speelt bij de diagnostiek. Maar ook klinische laboratoria hebben een tekort aan personeel en kunnen de hulp van een bloedafname-apparaat goed gebruiken. Bovendien dragen ze bij aan de kwaliteit en de toegankelijkheid van zorg.

De bloedafname is onderdeel van het Klinisch Chemisch Laboratorium (KCL) in het ziekenhuis. Hier worden onderzoeken uitgevoerd in bloed, beenmerg, urine, ontlasting, hersenvocht en overige lichaamsvloeistoffen.

Spraakmakende innovaties

Marc Koster, lid van de Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis vertelt dat er in het KCL van het ziekenhuis verschillende innovaties zijn: “Voorbeelden daarvan zijn: bloedtransport met drones, de inzet van kunstmatige intelligentie voor betere diagnostiek en deze bloedafname-apparaten. Het ziekenhuis is een aantrekkelijke partner voor ontwikkelaars zoals Vitestro.” Handmatige bloedafname door medewerkers blijft volgens het ziekenhuis in de komende jaren ook nog gewoon bestaan naast de geautomatiseerde bloedafname.

Prikangst

De inzet van bloedafname-apparaten biedt helaas nog geen verlichting voor mensen met prikangst. In tegenstelling tot het toedienen van medicatie via een injectienaald. Een opmerkelijke innovatie kan straks helpen om prikangst weg te nemen. Martijn van Doorn van het Erasmus MC en hoogleraar vloeistofdynamica David Fernandez Rivas van de TU Twente hebben namelijk een handzaam apparaatje ontwikkeld dat het mogelijk maakt om medicatie zonder naalden in de huid te injecteren. Die aanpak is niet alleen vrijwel pijnloos, maar maakt het ook mogelijk dat meer patiënten zichzelf zeer nauwkeurig thuis kunnen ´injecteren´.