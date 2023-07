St. Antonius verkort wachttijden met slimmere planning

Een van de oplossingen voor het verkorten van de wachttijden in het St. Antonius is dat er meer patiënten in dagbehandeling worden geopereerd. Zij gaan dezelfde dag nog naar huis waardoor er weer sneller een bed beschikbaar is voor de volgende patiënt. Voor sommige patiënten geldt zelfs dat zij voor en na hun operatie niet meer op een bed worden opgenomen, maar in een huiskamer-achtige omgeving met comfortabele stoelen. Ze mogen vaak na een paar uur al naar huis. Deze dagopnames blijken voor bepaalde ingrepen heel goed mogelijk. Voorbeelden hiervan zijn: sommige borstoperaties, bepaalde knieoperaties, hand- en voetchirurgie en verschillende neusoperaties.

Sinds het inwerking treden op 1 augustus 2021 van de landelijke regeling over wachttijden, staan op Zorgkaart Nederland alle wachttijden in ziekenhuizen en klinieken bij elkaar.

Teller wachttijd omlaag

In het midden van de coronapandemie – in mei 2021 – stonden er 5230 patiënten op de wachtlijst. Nog nooit waren er zoveel patiënten die wachtten op een ingreep in het St. Antonius ziekenhuis. Ter vergelijking: in januari 2020 – vlak voor corona – waren het er 2441. Op dit moment staat de teller op 2943 wachtenden.

“Een stuk minder dan tijdens corona, maar nog steeds een hoog getal. Zéker als je je beseft dat elk getal een persoon is die elke dag last ervaart van de aandoening waarvoor hij geholpen moet worden. Als ziekenhuis doen we er daarom alles aan om wachtende patiënten zo snel mogelijk te helpen”, aldus Marjolein van Swinderen, afdelingshoofd van de afdeling Zorglogistiek.

Wachttijden bepalen

Marjolein van Swinderen is met haar team verantwoordelijk voor het inplannen van operaties en zet zich in om wachttijden zo kort mogelijk te maken. De wachttijd op een behandeling wordt bepaald door verschillende factoren. De algemene wachttijd is simpelweg het aantal patiënten dat wacht op een specifieke ingreep. Andere factoren die meetellen, zijn bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde arts. Of de voorkeur voor een locatie, in het geval van St. Antonius Utrecht of Nieuwegein. Ook hangt het er nog van af of er bij de operatie speciale apparatuur nodig is of een speciaal bed.

Dan zijn er nog individuele zaken die van invloed zijn op de wachttijd zoals vakantieplanningen van arts en patiënt of het feit of er meerdere artsen nodig zijn bij de operatie. Al deze zaken zorgen ervoor dat de algemene wachttijd vaak verschilt van de individuele wachttijd die voor een patiënt geldt.

Efficiënter plannen Naast het anders inrichten van de zorgverlening heeft ook het slimmer plannen van operaties meegeholpen om de wachtlijsten in het St. Antonius flink in te korten. Er is gekeken naar hoeveel bedden en operatiekamers er wanneer beschikbaar zijn en hebben dat beter op elkaar afgestemd. Dat efficiënter plannen wordt gedaan door speciale opnameplanners.

“Plannen is een vak”, aldus Van Swinderen. “Het team gebruikt steeds meer dashboards en data om te kunnen sturen op de planning. De planners hebben een belangrijke signaalfunctie. Bijvoorbeeld: hoe ziet de totale wachtlijst eruit, zijn er bepaalde artsen of specialismen waar de wachtlijst oploopt en zien we trends aankomen? Door hierop in te spelen proberen we de wachtlijst in te korten.”