St Antonius zet robot in op sterilisatieafdeling

Het St Antonius ziekenhuis (Utrecht, Nieuwegein) heeft onlangs een nieuwe robot in gebruik genomen. Op de Centrale Sterilisatieafdeling (CSA) in Utrecht heeft de CSA-robot van R-Solution aan het werk zwaar fysiek werk van medewerkers overgenomen. De robot levert operatiesets in constante kwaliteit aan de OK’s en poli’s. De voorgaande jaren nam het St Antonius ook al robots in gebruik voor logistieke en schoonmaaktaken.

Volgens Renate Kalshoven, afdelingshoofd van de CSA, is het inpakken van de operatiesets behoorlijk arbeidsintensief en tijdrovend (gemiddeld 2 minuten per set). Medewerkers moeten grote doeken blue wrap (steriele blauwe doeken) vastpakken en staan daarbij vaak voorovergebogen te werken. “Een grote operatieset kan wel vijftien kilo wegen. Mensen krijgen daardoor last van hun polsen en schouders. Daarnaast hebben ook wij te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit intensieve werk leent zich goed voor een robot.”

Opvangen personeelstekort

De robot is eerder deze maand in Utrecht geplaatst en wordt de komende weken geleidelijk in gebruik genomen. De oude werkplekken blijven voorlopig bestaan. Medewerkers worden geschoold in de bediening, het onderhoud en het verhelpen van kleine storingen. Het St Antonius benadrukt dat de werkgelegenheid van CSA-medewerkers niet in het gedrang komt. De robot kan juist helpen om toekomstige personeelstekorten op te vangen.



Het werken met de robot van R-Solution is ook duurzamer, stelt Kalshoven. “Voorheen werd alles verpakt in doeken van 140 bij 140 centimeter. De robot weet precies hoeveel nodig is voor een set en snijdt het doek op maat. Dat bespaart een kwart aan materiaal en afval, zo’n 3.300 kilo ‘blue wrap’.” Er is ook belangstelling van andere ziekenhuizen voor de robot, vervolgt Kalshoven. Haar agenda staat de komende tijd vol met afspraken om de werking van de robot te tonen.

Andere robots

In september 2024 voerde het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht de Swiftbot in. Deze logistieke robot haalt op verschillende poli’s materiaal op dat naar Nieuwegein moet worden gebracht voor pathologisch onderzoek. Zo houden de menselijke medewerkers meer tijd over voor andere belangrijke werkzaamheden.



Drie keer per dag rijdt de robot een vaste ronde door het ziekenhuis in Utrecht om weefsels of cellen op te halen die voor onderzoek naar de afdeling Pathologie in Nieuwegein gebracht moeten worden. Bij de poli Dermatologie moet bijvoorbeeld een biopt van een moedervlek worden opgehaald. Zodra een medewerker het biopt in de robot heeft gelegd, rijdt de robot verder naar de volgende poli om daar materiaal op te halen. Wanneer de robot alle afdelingen heeft bezocht, brengt hij het materiaal naar de bode. Die brengt het vervolgens naar de afdeling Pathologie in Nieuwegein. Daar wordt het materiaal onderzocht.



Robot SAM wordt al sinds 2023 ingezet in het Utrechtse ziekenhuis. SAM desinfecteert in een kwartier patiëntenkamers in het ziekenhuis op milieuvriendelijke wijze door UV-licht door de kamer te stralen, waardoor de ruimte volledig wordt gedesinfecteerd. UV-C is volgens leverancier Loop Robots veilig in gebruik en laat geen oppervlakteresten achter.