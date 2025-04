Stapp voor stap-app helpt cliënten tijdens wachttijd

GGz Centraal zet steeds meer in op digitale zorg. Zo heeft de ggz-organisatie de app Stapp (STresssignaleringsAPPlicatie) voorstap ontwikkeld om cliënten te ondersteunen tijdens de wachttijd tot behandeling. De app bevat patroonherkenning voor stress in het dagelijkse leven, oefeningen, informatie en ervaringsverhalen. Stapp voor stap is samen met gebruikers ontwikkeld en is volgens GGz Centraal een hulpmiddel om cliënten tijdens de wachttijd meer grip op hun situatie te geven, en actief te laten werken aan hun mentale welzijn.

In 2035 zal de geestelijke gezondheidszorg volgens De Nederlandse ggz zo’n 10.000 behandelaren tekort komen als de sector blijft doorgaan met hoe de ggz nu georganiseerd wordt. Deze zorgkloof groeit terwijl de instroom in de ggz naar verwachting niet daalt. Hybride zorg – een mix van digitale en fysieke zorg – kan bijdragen aan het aanpakken van problemen in de ggz zoals lange wachtlijsten en een gebrek aan personeel. Reden om in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) uit 2022 afspraken op te nemen over het opschalen van hybride zorg. Voorbeelden zijn videoconsulten, zelfzorgmodules op digitale platforms, digitale vragenlijsten invullen terwijl iemand op een wachtlijst staat of het zelf bijhouden van een digitaal dagboek.



GGz Centraal biedt specialistische hulp aan mensen met psychische problemen. De organisatie is actief in de regio's Eemland, Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Veluwe & Veluwe Vallei. Yvette Roke, psychiater bij GGz Centraal en ontwikkelaar van de app, weet als geen ander dat de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg een groot maatschappelijk probleem zijn. Veel mensen wachten lang op een behandeling, wat kan leiden tot meer stress en onzekerheid.

Ondersteunen tijdens wachttijd

Met Stapp voor stap wil GGz Centraal de individuele cliënt ondersteunen tijdens deze wachttijd, vertelt Roke. “De app helpt inzicht te krijgen in je eigen patronen en je balans te hervinden. Je leert over jezelf en van ervaringen van anderen. Dit helpt om de wachttijd beter door te komen en versterkt ook de eigen regie en veerkracht van de cliënt.”



Roke stelt dat de app stress moet verminderen. Mensen die in afwachting zijn van behandeling, ervaren vaak veel onzekerheid en spanning. De app helpt hen volgens de psychiater om een stukje regie terug te pakken. “We denken dat dit bijdraagt aan een betere mentale balans, maar we willen ook onderzoeken of dit echt zo is.”

Nauwe samenwerking

De ontwikkeling van de app is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met cliënten. Sevda Demirel, promovendus SAM-STAPP project bij GGz Centraal stelt dat cliënten vanaf het begin meegedacht hebben. “Over de inhoud van de app: wat willen mensen beschikbaar hebben tijdens het wachten? Over de vormgeving: wat vinden mensen prettig? Tot nu toe zijn de reacties op de app zeer positief.”



Viviana Meerstra is product owner van de app bij GGz Centraal. Zij stelt dat de feedback van gebruikers nog altijd meegenomen wordt in de verdere ontwikkeling van de app. Een punt dat nu op de ontwikkelagenda staat, is de mogelijkheid om pushberichten uit te zetten. Zo kunnen gebruikers zelf bepalen wanneer en hoe ze meldingen ontvangen. “Het is een mooi proces om de wensen en behoeften van cliënten te vertalen naar technologische oplossingen.”

Onderzoek naar effectiviteit

Voor onderzoek naar de effectiviteit van de app – middels online enquêtes - zoekt GGz Centraal nog deelnemers. “We willen weten wat de impact van de app is en waar we nog verbeteringen kunnen doorvoeren”, stelt promovendus Demirel. “Dit onderzoek is belangrijk, omdat we zo kunnen vaststellen of de app daadwerkelijk bijdraagt aan stressvermindering en het verbeteren van coping vaardigheden en de kwaliteit van leven.”



De app is opgenomen in het IT-pakket van GGz Centraal, zodat er continu aandacht is voor updates en technische ondersteuning. Verder is er een helpdesk beschikbaar voor gebruikers en benadrukt GGz Centraal dat de privacy van gebruikers en hun data gewaarborgd zijn. De organisatie kijkt verder naar mogelijk inzet van de app voor andere fases van het behandelproces. Ook andere ggz-organisatie kunnen hun cliënten met de gratis app laten werken.