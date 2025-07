STENTiT plaatst voor het eerst afbreekbare stent bij patiënt

Medisch technologiebedrijf STENTiT, een spin-off van de Eindhoven University of Technology (TU/e), heeft voor het eerst een nieuwe, regeneratieve stent geplaatst bij een patiënt met chronische, levensbedreigende ischemie van de ledematen (CLTI). De stent bestaat uit een Resorbable Fibrillated Scaffold (RFS): een implantaat dat is gemaakt van microvezels die langzaam uiteenvallen en verdwijnen. Het plaatsen van de stents bij patiënten met CLTI is onderdeel van een klinische studie die in Graz, Oostenrijk wordt uitgevoerd. Patiënten met CLTI hebben veel te winnen bij deze innovatie, omdat het potentieel de bloedtoevoer naar hun voeten kan herstellen.

Traditionele stents, kleine buisjes die gebruikt worden om bloedvaten open te houden, zijn permanent. Bij de innovatieve stent van STENTiT is dat niet geval. Deze stent is namelijk biologisch afbreekbaar, waardoor het na de implantatie langzaam maar volledig oplost. Het materiaal van de stent is poreus, wat ertoe leidt dat het lichaam van de patiënt zelf nieuw vaatweefsel aanmaakt op de locatie van de stent. Terwijl de stent geleidelijk afbreekt, bouwt het lichaam van de patiënt dus zelf aan versterking van het bloedvat.

Klinische studie

Op dit moment wordt een klinische studie uitgevoerd, waarin met name gekeken wordt naar de veiligheid en werking van de stent. Het onderzoek heet VITAL-IT 1 en bevindt zich nog in een vroege fase, wat betekent dat maximaal tien patiënten met CLTI aan dit deel van het onderzoek kunnen deelnemen. Er is gekozen om de stent te testen bij patiënten met deze aandoening, omdat bij CLTI de bloedvaten onder de knie zijn aangetast. En deze bloedvaten zijn relatief smal en kwetsbaar, waardoor traditionele stents minder effectief zijn. Patiënten met CLTI hebben dus extra veel behoefte aan betere stents.

Hoewel STENTiT een spin-off is van de TU Eindhoven, wordt het klinische onderzoek uitgevoerd aan de Medische Universiteit van Graz (Oostenrijk). Deelnemende patiënten zullen gedurende twee jaar gemonitord worden. Daarbij wordt gelet op hoe goed ze herstellen van de ingreep en op wat de langetermijneffecten van de ingreep zijn. De hoop is dat het plaatsen van biologisch afbreekbare stents de nood aan heroperaties kan verminderen.

Stents beoordelen met AI

Problemen met stents kunnen tot ernstige complicaties leiden, waarbij in het ergste geval een bloedvat volledig afgesloten raakt door woekering van cellen in de bloedvaten. Als dat niet tijdig behandeld wordt, kunnen achterliggende weefsels en organen afsterven. Om de genezing van stents sneller te kunnen beoordelen, hebben de Technische Universiteit München (TUM) en het academisch ziekenhuis TUM de AI-tool DeepNeo ontwikkeld. Deze tool analyseert beelden die zijn gemaakt via intravasculaire optische coherentie tomografie (OCT) en beoordeelt vervolgens het genezingspatroon op een geautomatiseerde manier. Iets wat een arts veel tijd kost.

Meegroeiend robothart

In samenwerking met het Erasmus MC heeft de TU/e eerder het Hybrid Heart ontwikkeld, een zacht robothart dat in de toekomst een uitkomst moet gaan bieden voor patiënten met ernstig hartfalen die een nieuw hart nodig hebben. Het Hybrid Heart heeft een flexibele, luchtdrukgestuurde robotspier die de hartslag nabootst, waardoor het robothart op een vergelijkbare manier werkt als een echt hart. Net als bij de stent van STENTiT zal ook in deze innovatie biocompatibel materiaal van de TU/e gebruikt worden. Hierdoor hopen de ontwikkelaars dat het robothart lichaamseigen cellen aan gaat trekken, wat weer gunstig moet zijn voor de opname van het Hybrid Heart door het lichaam.