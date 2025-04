Stevig fundament nodig voor duurzame implementatie zorgtechnologie

Een duidelijke visie op de inzet van zorgtechnologie is essentieel voor strategische keuzes bij duurzame inzet van zorgtechnologie. Het was dan ook de belangrijkste eerste stap voor gehandicaptenzorgorganisatie Prinsenstichting. Daarna volgde de aanpak om technologie in te zetten bij de zorg en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Prinsenstichting gebruikte de InnovatieRoute om tot een stevig fundament te komen.

Prinsenstichting (Noord-Holland) is gespecialiseerd in de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of bijvoorbeeld autisme. Het vraagstuk over visie werd echter breder getrokken naar de overkoepelende Zorggroep De Opbouw. Het doel? Eén gedeelde visie ontwikkelen die alle aangesloten organisaties uitdragen. Dit sluit aan bij hun ambitie om zorgtechnologie organisatiebreed te versterken én voldoet aan de eis van het zorgkantoor om een duidelijke visie te hebben als onderdeel van het inkoopbeleid.

Bestaande pijlers

“In het visietraject keken we naar welke pijlers we precies hebben”, vertelt Willemijn Meurs, programmaleider zorgtechnologie bij Prinsenstichting in ICT&health 2. “Dit hielp ons om de diverse onderwerpen te categoriseren en uit te werken. De adviseurs van de Innovatie-impuls stelden ons scherpe vragen, zodat we goed nadachten over wat we exact wilden zeggen om tot een heldere formulering van onze visie te komen.”



De gezette stappen in het visietraject volgens Meurs helpen niet alleen bij de praktische uitvoering binnen Prinsenstichting, ze bieden ook een waardevol en stevig fundament om de structuur bij de andere zorgorganisaties van de Zorggroep neer te zetten. “Vervolgens hebben we een stakeholderanalyse uitgevoerd, ook voor de specifieke inzet van digiborden als technologisch hulpmiddel in onze zorg en ondersteuning.”

Inzet digiborden

Bij de inzet van digiborden stond Prinsenstichting voor de keuze: wat gaan we doen met de veertig digiborden die we al hebben? “Bijna de helft van de digiborden werd niet optimaal gebruikt en soms stonden ze zelfs niet aan”, schetst Mike Stavenuiter, coördinator zorgtechnologie. “Met hulp van de adviseurs hebben we een vragenlijst opgesteld om de behoeften bij begeleiders en cliënten op te halen, ook in het implementatieproces.” In de vragenlijst kwamen drie thema’s aan bod: vragen over de locatie, over hoe diegene denkt over zorgtechnologie en over het gebruik van zorgtechnologie.



De mogelijkheden van de bestaande digiborden sloten goed aan op de behoeften, alleen wisten sommige begeleiders vaak niet meer hoe ze de digiborden op juiste wijze konden gebruiken. Bovendien stond de leverancier van deze digiborden niet op de lijst van zorgtechnologieën van het zorgkantoor. Meurs zocht contact met het Zilveren Kruis, waarna ze toch door konden met de inzet van de huidige digiborden, zolang ze er op een doordachte en zinvolle manier mee bezig zijn.

Grootschalige inzet zorgtechnologie

Projectleider zorgtechnologie Merel van Zelst richtte zich op de grootschalige inzet van zorgtechnologie binnen Prinsenstichting. Hierbij is het van belang om de behoeften op verschillende niveaus in de organisatie tot en met de borging onder de loep te nemen.



De input uit de vragenlijst hielp om dit in kaart te brengen, vertelt Van Zelst: “We ontdekten hoe cruciaal het is om doelen te stellen bij het soort zorgtechnologie dat we willen gaan inzetten.” Stavenuiter vult aan: “De inzet van zorgtechnologie gaat mee in het dagprogramma als je er een doel aan koppelt en begeleiders rapporteren erover. De kans wordt zo veel kleiner dat iets ongebruikt in de kast verdwijnt.”

