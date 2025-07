Subsidie beschikbaar voor aanvullend onderzoek naar digitale zelfzorg

ZonMw beoogt met de subsidie Praktijkonderzoek om de opschaling van digitale zorg te bevorderen door projecten te financieren waarin onderzocht wordt wat digitale of hybride zorg succesvol maakt, en welke uitdagingen implementatie en opschaling in de weg staan. Zorgverzekeraars Nederland, dat sinds begin 2025 het project Digitale Gezondheidsapps (DiGA) ondersteunt, helpt onderzoeksorganisaties bij het aanvragen van subsidies zoals van ZonMW voor onderzoek naar digitale zelfzorg met gezondheidsapps.

Praktijkonderzoek levert kennis op die waardevol is voor het verbeteren van de opschaling van digitale en hybride zorg. Digizo.nu heeft als doel om bewezen hybride en digitale (zorg)processen op te schalen, mits ze toegevoegde waarde hebben voor burgers, cliënten, patiënten én zorgprofessionals. Door extra inzicht te krijgen in welke knelpunten en succesfactoren te vinden zijn in de processen die staan op de transformatie-agenda van Digizo.nu, wordt het makkelijker om op te schalen, is het idee. Zorgverzekeraars Nederland neemt deel aan Digizo.nu, net als alle andere Integraal Zorgakkoord (IZA)-partners. Eén van de zorgprocessen van Digizo.nu betreft digitale zelfzorg.

DiGA-project

Zorgverzekeraars Nederland ondersteunt via het DiGA-project de ontwikkeling van drie verschillende zelfzorg-apps. Daarvoor werkt Zorgverzekeraars Nederland samen met diverse partijen: leveranciers, Patiëntenfederatie Nederland, branchevereniging InEen en huisartsenkoepels NHG en LHV. Gezamenlijk hopen ze een structurele oplossing tot stand te brengen, zodat gezondheidsapps die wetenschappelijk ondersteund zijn langdurig kunnen worden ingezet.



Het doel van het DiGA-project is om het gebruik van digitale gezondheidsapps te bevorderen. Met de subsidie Praktijkonderzoek van ZonMw worden organisaties ondersteund bij het traject waarin ze de inzetbaarheid van digitale zelfzorgapps onderzoeken. Daarnaast biedt de subsidie de mogelijkheid om te kijken naar de impact van digitale zorgapps op de toegankelijkheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid van de zorg. Aanmelden voor de subsidie kan nog tot begin oktober. Lees meer over de aanmelding op de website van ZonMw of op Digizo.nu.

Drie gezondheidsapps

Eerder dit jaar kondigde Zorgverzekeraars Nederland aan dat ze drie digitale gezondheidsapps gaat subsidiëren. Deze apps zijn een aanvulling op de eerstelijnszorg en laagdrempelig in gebruik, waardoor ze potentieel zorginzet kunnen voorkomen. Het gaat om de drie volgende apps, waar nu al circa 40.000 mensen gebruik van maken:

URinControl : gerichte oefeningen voor vrouwen die last hebben van urineverlies.

: gerichte oefeningen voor vrouwen die last hebben van urineverlies. Vertigo Training : oefeningen voor mensen met draaiduizeligheid.

: oefeningen voor mensen met draaiduizeligheid. Untire: ondersteuning bij vermoeidheid voor patiënten met kanker.

Apps op doktersadvies

In editie 3 van ICT&health bespreekt huisarts Marco Blanker waarom gezondheidsapps een uitkomst kunnen zijn voor de toegenomen druk op de huisartsenzorg. Hij is ontwikkelaar van URinControl, één van de apps die is geselecteerd voor financiering door Zorgverzekeraars Nederland. Blanker legt onder andere uit dat gezondheidsapps de huisarts niet zullen vervangen, maar wel een mooie aanvulling kunnen vormen op het werk van de huisarts.