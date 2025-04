Subsidie voor medtech en digital health initiatieven

Met een investeringsbudget van 12 miljoen euro richt het fonds van NextGen Ventures 2 zich op vroege fase bedrijven in digital health en medtech. Het doel is om te investeren in datagedreven technologieën die zorgen voor betere zorguitkomsten en meer efficiëntie in de zorgverlening. De investeringsperiode loopt van 2019 tot 2025. De totale looptijd is tot 2029.

Het doel van de financiële hulp is: investeren in datagedreven technologieën die bijdragen aan betere zorguitkomsten, procesverbetering en meer efficiëntie binnen het zorgsysteem. Binnen deze strategie is een belangrijke rol weggelegd voor de combinatie van technologische innovatie en maatschappelijke relevantie. Denk hierbij aan toepassingen voor minimaal invasieve chirurgie, digitale platforms voor zorgcoördinatie of geavanceerde diagnostische oplossingen.

Investeringen

NextGen Ventures investeert als volgt: per bedrijf wordt een initiële investering van 500.000 tot 1,5 miljoen euro gedaan, met een maximaal belang van twintig procent van het fondsvermogen per participatie. In totaal verwacht het fonds tussen de 10 en 12 participaties aan te kunnen gaan, vrijwel altijd in de vorm van aandelenkapitaal.

De doelgroep van het fonds bestaat uit vroege fase bedrijven – vaak academische spin-outs of startups – die op zoek zijn naar een eerste professionele financieringsronde met een betrokken lead-investeerder. NextGen participeert als lead of co-lead investeerder en kan actief bijdragen via een rol in de Raad van Commissarissen of als board member.

Selectiecriteria

Het fonds kijkt daarbij verder dan financiële rendementen. Bewezen positieve effecten op patiëntuitkomsten en oplossingen voor maatschappelijke knelpunten zijn belangrijke criteria bij de selectie van bedrijven. Daarnaast hecht het fonds grote waarde aan schaalbaarheid, zowel qua technologie als businessmodel. Er wordt daarbij gekeken naar de internationale groeipotentie en bijpassende intellectuele eigendomsrechten.

NextGen Ventures heeft sectorspecifieke kennis en een breed netwerk van zorgverzekeraars, zorginstellingen, academische centra, investeringsmaatschappijen en industriële partners. Het fondsmanagement bestaat uit vijf ervaren professionals van NextGen Ventures Management B.V., die eerder succesvolle investeringen in deze sector realiseerden. Kijk voor meer informatie op de website van de RVO.

Technologie in Ondersteuning en Zorg

Het kabinet liet vorig jaar rond deze tijd weten de komende jaren 108 miljoen euro aan subsidie uit te treken voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Voorbeelden van zulke processen zijn beeldzorg en het automatisch aanreiken van medicatie met een medicijndispenser.

Minister Helder heeft in dat kader op donderdag 18 april 2024 de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) ter publicatie aangeboden.