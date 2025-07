Subsidie voor omgang met conflict-stress middels VR

Een reeks Nederlandse umc’s, universiteiten en praktijkinstellingen krijgt een subsidie van bijna 7 miljoen euro van de Nationale Wetenschapsagenda voor onderzoek naar de omgang met stress middels VR-toepassingen en smartwatches. De doelgroep van het CONTEXT-project bestaat onder meer uit risicojeugd en politie: groepen die regelmatig in conflictsituaties terecht komen.

De subsidie maakt deel uit van ‘NWA: Onderzoek op Routes door Consortia 2024.’ In deze jaarlijkse financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen op verschillende thema’s die gezamenlijk uitdrukking geven aan de breedte en het vernieuwende karakter van de Nationale Wetenschapsagenda. De ronde is erop gericht om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken. Daaronder dus ook het project CONTEXTualized emotion bioregulation training for professionals and youth at risk.

Vermijden escalaties

Volgens de partners binnen het project vraagt de mondiale toename van escalerende conflicten om innovatieve oplossingen. In Nederland bundelen neurowetenschappers en psychobiologen hiertoe hun krachten met specialisten uit de veiligheidssector, het onderwijs, de zorg en maatschappelijke organisaties in het CONTEXT-project. Zij willen met inzet van onder meer technologie de bovengenoemde groepen beter voorbereiden om escalaties effectief te vermijden.



Het CONTEXT-project werkt aan de ontwikkeling van een op specifieke personen afgestemde biofeedback VR-training, die mensen leert de - vaak onbewuste - signalen van spanning in hun eigen lichaam vroeg te herkennen. Om dit te realiseren, wordt smartwatch-technologie gekoppeld aan concrete emotiecontrole technieken die mensen oefenen terwijl ze met behulp van virtual reality-toepassingen in stressvolle situaties worden gebracht. Het is de bedoeling dat de doelgroepen dankzij deze training in stressvolle momenten adequater kunnen reageren en zo escalaties voorkomen.

Samen bestuderen

Hoofdaanvrager van de subsidie voor het onderzoek is Floris Klumpers, universitair hoofddocent aan het Behavioural Science Institute en het Donders Instituut van de Radboud Universiteit. Hij noemt het CONTEXT-project bijzonder, omdat twee groepen die steeds vaker tegenover elkaar staan - politie en jongeren met een verleden van agressie - samen bestudeerd worden.



“We verwachten namelijk dat er naast verschillen ook belangrijke overeenkomsten zijn in de neurobiologische mechanismen die bepalen hoe emoties worden gereguleerd en die soms kunnen leiden tot escalaties. We hebben een fantastisch nationaal team van vooraanstaande wetenschappers en jonge talenten die samen gaan werken met maatschappelijke partners op gebied van veiligheid, onderwijs en zorg om echt een verschil te maken.”

Over het CONTEXT-consortium

Het consortium vertegenwoordigt een breed scala aan partners en universiteiten, waaronder Radboud Universiteit, Radboudumc, Erasmus Universiteit Rotterdam, Amsterdam UMC, Universiteit van Amsterdam, Universitair Medisch Centrum Utrecht, Universiteit voor Humanistiek, en Hogeschool Utrecht.



Daarnaast zijn er partners uit de praktijk betrokken, die moeten zorgen voor optimale maatschappelijke implementatie. Daaronder de Politie Academie, Young Perspectives, Kennis centrum Mens en Politieorganisatie, Bureau Halt, iHub, Politie Zorg Polis, Levvel, Nationale Politie, Fivoor, Stichting Lieve Mark, MIND Us, Albeda MBO, Hogeschool Rotterdam, Arq Centrum ’45, Koninklijke Marechaussee, Fyment, Gemeente Emmen en Ministerie van Defensie.