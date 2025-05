Subsidie voor onderzoek naar mentale gezondheid van jongeren

De Nationale Wetenschapsagenda (NWA) heeft een beurs van 150.000 euro toegekend aan een onderzoek naar de mentale gezondheid van jongeren in het middelbaar – en mbo-onderwijs. Er is behoefte aan onderzoek hiernaar omdat de mentale gezondheid van jongeren achteruitgaat en de bestaande interventies niet altijd aansluiten op dat wat jongeren nodig hebben. Het project Shaping school mental welling through youth participation legt de nadruk op participatie van jongeren om inzichten uit wetenschap en praktijk samen te brengen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Lysanne te Brinke, Yara Toenders, Danielle Remmerswaal en Eveline Crone van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Erasmus Universiteit en het Trimbos Instituut. Het onderzoek heeft als doel elementen van effectieve school gebaseerde interventies, die aansluiten bij de leefwereld van jongeren, te identificeren en te verbeteren.

Inventarisatie mentale gezondheidsinterventies

De onderzoekers starten hun project met een inventarisatie van universele mentale gezondheidsinterventies die momenteel op Nederlandse scholen worden ingezet. Deze interventies zijn gericht op alle leerlingen en hebben als doel hun mentale welzijn te bevorderen. Bekende programma’s die onder de loep worden genomen zijn onder meer: Levensvaardigheden, het Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD), School-wide Positive Behavior Support, KiVa en PRIMA.

Na deze inventarisatie gaan de onderzoekers in gesprek met jongeren zelf. Zij willen inzicht krijgen in wat werkt, voor wie, en waarom. Jongeren spelen hierbij een centrale rol, zodat de interventies beter kunnen aansluiten bij hun leefwereld en behoeften. Ook wordt er gekeken naar de rol van docenten en mentoren, en hoe zij als rolmodellen bij kunnen dragen aan de mentale veerkracht van leerlingen.

Effectieve interventies identificeren

Het uiteindelijke doel is om elementen van effectieve interventies te identificeren en waar nodig te verbeteren. Samenwerking met jongeren en onderwijsprofessionals vormt hierbij de kern, om zo te komen tot duurzame en praktische aanbevelingen voor scholen. Deze aanbevelingen kunnen direct worden ingezet om het onderwijs en beleid op scholen te versterken en de mentale gezondheid van leerlingen te verbeteren.

Naast aandacht voor de mentale gezondheid onder jongeren was er vorig jaar een initiatief over de mentale gezondheid van basisschoolleerlingen. Toen hebben klinisch psychologen van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) samen met Openbare Basisschool De Tandem uit Oud-Beijerland en de EUR Studio een online lessenserie voor basisschoolleerlingen gemaakt over mentale gezondheid en het brein. Via deze lessenserie willen de psychologen kinderen meer leren over bijvoorbeeld angst, concentratie, eten en bewegen, en tegelijkertijd enthousiast te maken over wetenschap.