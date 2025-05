Subsidie voor slimme zorgtechnologie ongeplande zorg

Zorgorganisatie Vilente en vier technologiepartners ontvangen samen een Europese subsidie van ruim 1 miljoen euro voor het project ‘Zorg(en) voor morgen’. Met deze EFRO-subsidie willen de samenwerkende partijen innovatieve zorgtechnologie ontwikkelen die ongeplande zorg voorspelbaar en beheersbaar maakt. Het project richt zich op het verlagen van de werkdruk in de zorg en het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de regio.

Tijdens een gemiddelde werkdag krijgen zorgmedewerkers veel meldingen binnen, waarvan een groot deel niet direct actie vereist. Het nieuwe project ‘Zorg(en) voor morgen’ speelt hierop in met technologie die meldingen beter filtert en doorstuurt naar de juiste medewerker. Zo ontstaat meer rust op de werkvloer en blijft er meer tijd over voor persoonlijke aandacht voor cliënten.

Vier technologiepartners

Voor dit project werkt zorgorganisatie Vilente samen met vier technologiepartners: Tonos Care, SARA, IMEC NL/ OnePlanet Research Center en Verkerk Healthcare. Tonos Care ontwikkelt AI-ondersteunde zorgplanning, terwijl SARA zich richt op persoonlijke interactie om stress bij medewerkers te verminderen. IMEC NL/ OnePlanet levert onder meer een slimme urinesensor en digital twin-technologie, en Verkerk Healthcare ontwikkelt de gebruikersinterface en het zorginformatieplatform. Ook Care Messenger is betrokken, met een slimme tv voor cliënten.

Testen in VilenteXperience

Alle technologieën worden getest in de zogenoemde VilenteXperience, een speciaal ingericht appartement met onder meer een slimme toiletbril, slimme tv en slimme camera’s. De meldingen die deze apparaten genereren, komen binnen in een triagekamer waar ze worden geanalyseerd. Alleen wanneer nodig, worden ze doorgestuurd naar een zorgmedewerker. “We zetten technologie in die elkaar versterkt en echt iets toevoegt voor cliënten. Het geeft medewerkers meer rust in hun werk en cliënten meer regie en veiligheid”, zegt Hans Santegoeds, manager ICT & Zorgtechnologie bij Vilente.

De inzet van slimme zorgtechnologie vereist een andere manier van werken. In de VilenteXperience maken zorgmedewerkers, cliënten en hun naasten op speelse wijze kennis met deze vernieuwing. Via een interactieve spelvorm ervaren zij hoe technologie het dagelijks werk en leven kan ondersteunen. De feedback wordt gebruikt om de werkwijze en toepassingen verder te verbeteren.

Start in 2025, opschaling vanaf 2027

Het project ging van start in januari 2025 en loopt tot begin 2027. Daarna is opschaling gepland naar andere locaties van Vilente en mogelijk ook naar andere zorgorganisaties. Hoewel EFRO-subsidies doorgaans gericht zijn op economische innovatie, toont de toekenning aan Vilente dat technologische vernieuwing in de zorg steeds belangrijker wordt binnen regionale ontwikkelingsprogramma’s.