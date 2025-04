Subsidieoproep, Digitaal zorgpad, IDO St. Antonius, en meer

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor een nieuwe subsidieoproep gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie en de introductie van een digitaal zorgpad voor patiënten met hartritmestoornissen in Zuid-Limburg. Verder ook aandacht voor het succes van het Informatiepunt Digitale Overheid bij het St. Antonius ziekenhuis, de eerste aDBS behandeling in het Maastricht UMC+ en een nieuw bestuurslid bij TOPGGz.

Verkleinen gezondheidsverschillen

ZonMw heeft een nieuwe KIC-subsidieoproep geopend gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen bij mensen met een lagere sociaaleconomische positie. De call stimuleert de ontwikkeling en toepassing van technologieën die bijdragen aan het verbeteren van gezondheid en zelfredzaamheid in de eigen leefomgeving.

Interdisciplinaire consortia van kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven worden uitgenodigd om praktijkgericht onderzoek te doen naar effectieve technologische oplossingen. Het doel is om met behulp van slimme technologieën en data science duurzame gezondheidswinst te realiseren voor kwetsbare groepen in de samenleving. Op 9 mei staat een informatiesessie gepland, gevolgd door collaboratieve workshops eind mei en eind juni. Aanmelden kan hier.

Digitaal zorgpad hartritmestoornissen in Zuid-Limburg

Zuyderland Medisch Centrum heeft een digitaal zorgpad geïntroduceerd voor patiënten met hartritmestoornissen, zoals atriumfibrilleren. Dit zorgpad maakt gebruik van digitale toepassingen, waaronder de BeterDichtbij-app, om patiënten op afstand te begeleiden en te monitoren. Hierdoor kunnen patiënten sneller worden geholpen en hoeven zij minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Het digitale zorgpad biedt onder andere de mogelijkheid tot beeldbellen met zorgverleners, het ontvangen van informatie en het stellen van vragen via een beveiligde chatfunctie.

Deze aanpak draagt bij aan een efficiëntere en patiëntgerichte zorgverlening, waarbij de patiënt actief betrokken wordt bij het eigen zorgproces. Het initiatief sluit aan bij de bredere strategie van Zuyderland om digitale zorg toegankelijker te maken en de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Informatiepunt Digitale Overheid St. Antonius

Het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, opgezet in samenwerking met Bibliotheek Nieuwegein, blijkt een groot succes. Sinds de opening in december 2023 is het IDO een van de drukstbezochte punten in de regio, met name vanwege ondersteuning bij het gebruik van de Mijn Antonius-app en DigiD. De meeste vragen betreffen het aanvragen en activeren van DigiD, essentieel voor toegang tot digitale zorgdiensten. Vanwege de toenemende vraag en het belang van digitale inclusie, hebben beide organisaties besloten de samenwerking voort te zetten tot ten minste mei 2025.

Het IDO is op werkdagen geopend en biedt hulp bij digitale vragen, waaronder het gebruik van smartphones, tablets en apps. Deze dienstverlening ondersteunt patiënten en bezoekers in het zelfstandig regelen van hun zorgzaken en sluit aan bij de bredere strategie van het ziekenhuis om digitale zorg toegankelijker te maken.

aDBS behandeling in Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ heeft onlangs voor het eerst een patiënt met de ziekte van Parkinson behandeld met adaptieve diepe hersenstimulatie (aDBS). Deze innovatieve techniek past de elektrische stimulatie automatisch aan op basis van de hersenactiviteit van de patiënt, vergelijkbaar met hoe een thermostaat de temperatuur regelt. In tegenstelling tot traditionele DBS, die continu signalen afgeeft, biedt aDBS gerichtere stimulatie, wat kan leiden tot een betere onderdrukking van symptomen zoals beven en stijfheid, en mogelijk minder bijwerkingen.

Maastricht is een van de drie centra in Nederland die deze behandeling momenteel aanbieden. Het MUMC+ onderzoekt samen met het HaGaZiekenhuis/Leids Universitair Medisch Centrum en Amsterdam UMC de langetermijneffecten van deze technologie.

Nieuw bestuurslid TOPGGz

Deze maand, op 1 april, is GGzE bestuurder Carla van de Wiel toegetreden tot het bestuur van de Stichting Topklinische GGz. Carla kan boven op veel bestuurlijke ervaring in zowel de zorg als profit ondernemingen en zij heeft een verfrissende blik op de sector.

“De ambitie van TOPGGz sluit naadloos aan bij mijn eigen drijfveer om bij te dragen aan vernieuwing en kwaliteit in de ggz. Door certificering, het zichtbaar maken van kennis en expertise en het ondersteunen van afdelingen in hun topreferente taken, levert TOPGGz een waardevolle bijdrage aan het veld. Vanuit mijn bestuurlijke rol draag ik – samen met de andere bestuurders en het bureau – graag bij aan de verdere ontwikkeling en positionering van TOPGGz, in nauwe verbinding met de praktijk én de samenleving”, aldus Carla.

