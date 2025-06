Subsidieronde voor praktijkonderzoek hybride of digitale zorg

Binnen het programma ‘Versnellingsimpuls voor Hybride en Digitale Zorg en Welzijn’ wordt zoals het er nu naar uitziet de eerste subsidieoproep op 15 juli geopend. Deze subsidieoproep richt zich op praktijkgericht onderzoek naar opschalingsfactoren van hybride en digitale zorg en ondersteuning. Hybride en digitale zorg en ondersteuning is nodig om dat ook toegankelijk, kwalitatief hoogwaardig en betaalbaar te houden. Voorbeelden van een passende inzet van digitale toepassingen zijn: spraakgestuurd rapporteren, eHealth-platformen en AI.

In totaal is in deze subsidieronde een bedrag van € 3.500.000 beschikbaar. Er kan minimaal € 100.000, - en maximaal € 300.000, - worden aangevraagd voor een project met een looptijd van minimaal 6 maanden en maximaal 24 maanden. Onderzoeksorganisaties en MBO’s die praktijkgericht onderzoek uitvoeren kunnen een aanvraag indienen. In het project wordt verplicht samengewerkt met tenminste één aanbieder van zorg en/of welzijn (dit is inclusief gemeenten).

Samen leren wat écht werkt

Hybride en digitale zorg en ondersteuning bespaart zorgverleners tijd, verlicht administratieve lasten en houdt zorg toegankelijk en patiëntgericht. Het praktijkgericht onderzoek binnen de subsidie heeft twee doelen. Ten eerste moeten de uitkomsten meer inzicht bieden in concrete versnellingsfactoren voor de opschaling van hybride en digitale zorg en hoe deze factoren te hergebruiken. Het tweede doel is het vergroten van het draagvlak voor de opschaling van hybride en digitale zorg.

De nieuwe subsidieoproep van ZonMw nodigt uit tot praktijkgericht onderzoek naar wat helpt en wat juist belemmert bij het opschalen van hybride en digitale zorg. Want alleen door samen te leren van wat er in de praktijk gebeurt, kunnen organisaties de juiste keuzes maken. Door hier scherp zicht op te krijgen, ontstaat ruimte om gerichter te sturen op een duurzame en gedragen invoering van hybride en digitale zorg. Tegelijkertijd helpt dit onderzoek om zorgen en vragen die leven bij zorgprofessionals en cliënten serieus te nemen én te beantwoorden.

Verplichte workshops

Organisaties die willen meedingen naar subsidie voor praktijkgericht onderzoek naar hybride en digitale zorg, starten met een verplichte, collaboratieve workshop. Voor elk proces binnen zorg en welzijn wordt zo’n workshop georganiseerd, waarin geïnteresseerde partijen samenkomen om afspraken te maken over de samenwerking. Tijdens deze workshops ligt de nadruk op het gezamenlijk vormgeven van de subsidieaanvraag. Deelnemers bepalen met wie ze een aanvraag willen indienen, wie als hoofdaanvrager optreedt, welke partijen welke onderdelen van het onderzoek oppakken, en welke methodiek wordt gehanteerd. Op deze manier ontstaat er een gedeeld vertrekpunt voor een gedragen aanvraag.

De workshops zijn verplicht voor de uiteindelijke hoofdaanvragers. Deze aanpak bevordert transparantie tussen deelnemende partijen en helpt de aanvraagdruk te verlagen. Voor elk proces is slechts ruimte voor honorering van een beperkt aantal aanvragen. Door vooraf samen te werken, wordt voorkomen dat er onnodig veel concurrentie ontstaat tussen vergelijkbare initiatieven.

Korte doorlooptijd: pressure cooker-aanpak

Na de collaboratieve workshop hebben aanvragers drie weken de tijd om hun voorstel verder uit te werken en in te dienen. De onderzoeksvraag ligt dan al vast en het geraamte van de samenwerking en aanpak is tijdens de workshop opgezet. Deze korte doorlooptijd is bewust gekozen en past binnen een zogeheten ‘pressure cooker’-aanpak: gericht, snel en met heldere stappen richting de subsidieaanvraag. De collobarotieve workshops vinden plaats tussen 1 t/m 10 september en de workshop duurt ongeveer 4 uur.

De voorlopige planning:

Online informatiebijeenkomst: 22 juli 2025 en 21 augustus 2025

Deadline aangeven interesse: 25 augustus 2025

Collaboratieve workshops: 1 t/m 10 september 2025

Deadline indienen subsidieaanvraag: 7 oktober 2025

Samenwerking en vragen

Om goed aan te sluiten bij partijen die een belangrijke rol vervullen bij de opschaling van hybride en digitale zorg en welzijn, werkt ZonMw op het programma Versnellingsimpuls voor Hybride en Digitale Zorg en Welzijn samen met Digizo.nu, het Consortium Waardebepaling en het Zorginstituut Nederland. Mensen die vragen hebben kunnen contact opnemen via: opschaling@zonmw.nl. Meer informatie over de processen, methodiek en onderzoeksvragen kan worden gevonden op digizo.nu.

Een voorbeeld van het opschalen van hybride zorg is van GGz Centraal. Zo heeft de ggz-organisatie de app Stapp (STresssignaleringsAPPlicatie) voorstap ontwikkeld om cliënten te ondersteunen tijdens de wachttijd tot behandeling.