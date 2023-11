Antonius deelt succesfactoren voor implementatie module 3 van VIPP-5

VIPP 5 is het Versnellingsprogramma voor Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en audiologische centra. Het programma stimuleert de digitale informatie-uitwisseling met de PGO van een patiënt en tussen professionals onderling. Het programma VIPP 5 is zodoende een essentiële aanjager voor het digitaliseren van ziekenhuizen en een aantal andere zorgorganisaties. In totaal nemen 200 zorgorganisaties deel aan VIPP 5. Nog geen tien procent heeft de derde module in november 2023 binnengehaald, maar het Antonius Ziekenhuis in Sneek is dit inmiddels dus wel gelukt.

Technische uitdagingen Module 3

Projectmanager Roel Kloosterman, die projectmanager is bij het ziekenhuis, legt op de website van VIPP graag uit hoe dit in zijn werk ging. “De implementatie van de drie modules VIPP 5 was een complex maar leerrijk proces. Vooral Module 3 bracht technische uitdagingen met zich mee, maar dankzij ‘de hotfix’ van Chipsoft konden we uiteindelijk de Basisgegevensset Zorg (BgZ) effectief uitwisselen. Essentieel hierbij was de samenwerking met onze partners, zoals het Medisch Centrum Leeuwarden, dat ons effectief ondersteunde via Epic Care Everywhere en de connectie met Zorgplatform.”

Regionale samenwerking

Kloosterman benadrukt ook expliciet het belang van regionale samenwerking. “Door onze maandelijkse bijeenkomsten met naburige ziekenhuizen en instellingen, konden we ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Deze samenwerking is verder uitgebreid binnen VIPP 5, waarbij niet alleen projectmanagers maar ook applicatiebeheerders en communicatieadviseurs betrokken zijn. De rol van een regiocoördinator, in ons geval RSO GERRIT, is bij het hele proces n onmisbaar geweest.”

Koplopers VIPP 5

Naast het Antonius Ziekenhuis hebben onder meer ook ziekenhuis Tjongerschans, Radboudumc, Alrijne Zorggroep en HMC al de audit voor Module 3 doorstaan. Ook deze en andere koplopers hebben al hun inzichten, adviezen en best practices hieromtrent gedeeld. Belangrijk, want VIPP 5 speelt een essentiële rol in de digitale transformatie van de zorg in Nederland. Het verbetert niet alleen zorgprocessen en patiëntbetrokkenheid, maar realiseert ook kostenbesparingen.

Dat gaat echter niet vanzelf, want de voltooiing van Module 3 is voor het overgrote deel van de zorginstellingen best nog een grote uitdaging, onder andere vanwege vanwege integratieproblemen met bestaande EPD’s. Een aantal zorgorganisaties wacht daarom bijvoorbeeld met het implementeren van Module 3 totdat ze, net als bij Antonius ziekenhuis, een ‘hot update’ van het EPD hebben gekregen.

Verwachtingsmanagement

Kloosterman sluit af met een reflectie op de toekomst: “VIPP 5 was voor ons een lang en intensief proces, waarbij verwachtingsmanagement belangrijk is. Hoewel het programma voor ons is afgerond, geldt dat ook nu nog! Technisch is alles gereed, maar we zijn terughoudend met het verder uitrollen in de praktijk. Met name de BgZ-uitwisseling vereist nog verdere ontwikkeling, onder meer op het gebied van gebruiksvriendelijkheid. We verwachten dat, zodra we meer elektronisch gaan verwijzen, de uitwisseling en het hergebruik van BgZ zal toenemen. En dat zal uiteindelijk zeker bijdragen aan een efficiëntere en meer geïntegreerde gezondheidszorg.”