T-Mobile werkt ook als Odido aan innovatieve zorgoplossingen

Doordat almaar meer zorg op afstand geleverd wordt, zijn betrouwbare, veilige mobiele- en glasvezelverbindingen ook steeds belangrijker. Odido is een van de drie grote providers in Nederland die hard werkt aan de verglazing van Nederland. Verbindingen die nodig zijn voor, bijvoorbeeld, de Cloud Telefonie en oplossingen van Vcare die Odido bij zorginstellingen levert.

Odido en de zorg

Doordat de samenleving, en met name ook de zorg, continu verder digitaliseert, hebben we ook steeds meer te maken met mensen die moeite hebben met het bijhouden van al die ontwikkelingen. Daardoor kunnen mensen buitengesloten raken.

Odido zet zich onder andere in voor het begrijpelijker en toegankelijk te maken van digitale technologie. Zo organiseren ze bijvoorbeeld speciale themabijeenkomsten voor ouderen die hierbij hulp kunnen gebruiken. Daarnaast ondersteunt de provider ook verschillende initiatieven die de mentale gezondheid van jongeren bevorderen, zoals Join Us.

“Techniek is een drijvende kracht achter vernieuwing en efficiëntie. Ook binnen de zorg. Voor medewerkers die locatie-onafhankelijk kunnen samenwerken, voor efficiëntere bedrijfsprocessen, en voor missie-kritische communicatie en bereikbaarheid. Alles zodat cliënten en patiënten nog persoonlijker, sneller en adequater geholpen kunnen worden”, zo stelt Odido.

Ontzorgen met innovaties

Odido werkt onder andere samen met Vcare Connect. Zij leveren een communicatieplatform voor met name de eerstelijs dag- en nachtzorg en werken samen met zo’n 80 procent van de HAP’s op het gebied van bereikbaarheid. Dit soort platformconnectiviteit wordt binnen de zorg steeds meer gezien als een nutsvoorziening, zo stelde Peter Gijzenberg van Odido onlangs in een interview met ICT&health.

Innovaties op het gebied van connectiviteit kunnen de zorg de komende jaren steeds meer ontzorgen. 5G-connectiviteit, een van de core diensten van Odido, een belangrijke factor. Denk aan het grootschalig gebruik van generatieve AI-oplossingen en aan vormen van zorg op afstand.

T-Mobile en Tele2 zijn nu Odido

Sinds deze week is Odido dus de nieuwe naam van T-Mobile en Tele2. Bij de nieuwe naam hoort ook een herpositionering binnen de telecommarkt. Daarmee streeft de provider naar een betere balans tussen mens en technologie. Iets dat uiteraard ook belangrijk is bij de digitalisering van de zorg.

“Met een radicale herpositionering sluiten wij aan op hedendaagse klantvragen. Wij gaan het anders doen dan tot nu toe gebruikelijk is in telecom. Bij Odido staat niet de technologie centraal, maar draait alles om mensen. Want de mate waarin je mee kunt komen met technologie, bepaalt de mate waarin je mee kunt komen met de wereld. Het is onze missie ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen en kan genieten van moderne technologie”, aldus Søren Abildgaard, CEO van Odido.