TanteLouise werkt aan model dat gezondheidsrisico’s eerder signaleert

Zorgaanbieder TanteLouise ontwikkelt de komende tijd samen met andere zorgorganisaties en marktpartijen een model om, op basis van beschikbare data, bepaalde gezondheidsrisico's bij cliënten beter te signaleren en zo waar mogelijk te voorkomen. Het gaat hierbij onder meer om risico’s zoals vallen en decubitus (doorliggen).

Met het model, dat data gebruikt uit onder meer bedsensoren en zorgdossiers, wil tanteLouise het risico op vallen, het risico op decubitus en veranderingen in zorgzwaarte nauwkeuriger en vroegtijdiger inzichtelijk maken. Die data komen onder meer uit eerder ingevoerde zorgtechnologie zoals de Wolk heupairbag (om valrisico te beperken) en de Momo Bedsense. "Er ligt in de data die we tot onze beschikking hebben zoveel kennis die we nu nog niet of weinig benutten", vertelt innovatieadviseur Daan de Viet van tanteLouise. "Met dit project gaan we daar verandering in brengen."

EFRO-subsidie

TanteLouise is een ouderenzorgorganisatie met 12 verpleeghuizen, een hospice en een geriatrisch revalidatiecentrum in het westen van Noord-Brabant. De zorgaanbieder ontvangt voor de ontwikkeling van het model subsidie vanuit het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-programma 2021-2027 OPZuid. Dit programma biedt innovatiesubsidies om het concurrentievermogen van de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg extra te stimuleren. Voor de periode 2021-2027 is een budget van circa 125 miljoen euro beschikbaar.



Andere organisaties die mee werken aan de ontwikkeling van het model zijn Momo Medical (leverancier van de bedsensoren) en Q Care (leverancier van onder meer aangepaste matrassen), Kinetic Analysis, Mindlabs, TU Eindhoven, Tilburg Universiteit, Fontys Hogeschool en collega-zorgorganisatie Avoord.

Preventie

Door te signaleren of een cliënt een verhoogd risico op vallen of decubitus (ook wel doorligwonden genoemd) heeft, verwacht tanteLouise maatregelen te kunnen nemen nemen om dit te voorkomen. Bijvoorbeeld door een heupairbag of een aangepast matras in te zetten. "Nu signaleren we dit natuurlijk ook al”, stelt innovatieadviseur De Viet. “Maar met zo'n model kan dat nog nauwkeuriger en vroegtijdiger. Zo gaat de kwaliteit van zorg omhoog."



Het komend jaar gaan tanteLouise en de overige stakeholders in het project aan de slag met data verzamelen en testen op de locaties van de zorgaanbieder. Het doel is om eind 2026 een eerste model te hebben dat uitgetest kan worden.

VanThuisUit

Organisaties zoals tanteLouise proberen op een aantal fronten de zorg te verbeteren. Zo denkt tanteLouise met concept VanThuisUit de opname in het verpleeghuis van nu nog thuiswonende ouderen met minimaal negen maanden tot een jaar uit te kunnen stellen. De nieuwe aanpak, waarbij maximaal wordt ingezet op het trainen van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemers is volgens het onderzoeksbureau Significant aantoonbaar goedkoper dan de reguliere zorg en ondersteuning, zo blijkt uit een artikel dat in ICT&health 3 verschijnt.

