Techgiganten nemen voortouw bij integratie AI

Generatieve kunstmatige intelligentie (AI) laat een steeds groter potentieel zien om levens te veranderen en de zorg efficiënter te maken. Epic en Microsoft intensiveren daarom de samenwerking op dit gebied en willen graag het voortouw nemen met het zo praktisch mogelijk integreren van AI in de gezondheidszorg.

Cloud- en AI-technologie

Door Microsoft’s geavanceerde cloud- en AI-technologieën te combineren met de diepgaande kennis van de gezondheidszorg en klinische processen van Epic, werken zij mee aan een nieuw tijdperk in de gezondheidszorg. Deze samenwerking biedt nu veilige toegang tot klinische inzichten en administratieve hulpmiddelen in verschillende Epic-modules, hetgeen de patiëntenzorg verbetert, de operationele efficiëntie vergroot en de financiële stabiliteit van gezondheidssystemen ondersteunt.

De inzet van kunstmatige intelligentie vertaalt zich in concrete voordelen voor zowel clinici als patiënten. Artsen en verpleegkundigen kunnen nu al profiteren van AI-ondersteuning die hun klinische workflow optimaliseert. Dit betekent dat ze sneller kunnen documenteren, onder meer dankzij voorgestelde tekst en ‘in-context samenvattingen’. Een andere vernieuwende ontwikkeling is de integratie van de zogeheten DAX-technologie. Deze technologie versterkt de workflow-ervaring voor artsen en wordt geïntegreerd in het Epic platform en de mobiele applicatie.

AI verbetert administratieve efficiency

Tevens wordt AI ingezet om administratieve efficiency te vergroten, onder meer bij de financiële afhandeling van medische zorg. Medewerkers die verantwoordelijk zijn voor medische codering kunnen inmiddels al suggesties krijgen op basis van klinische documentatie. Dit resulteert niet alleen in een grotere nauwkeurigheid, maar ook in een efficiënter proces voor codering en facturatie.

Belangrijk is ook dat beide partijen stellen dat ze in staat zijn om generatieve AI te gebruiken voor klinisch bewijs en onderzoek naar zeldzame ziekten. Dit gebeurt met behulp van echte patiëntgegevens, waardoor de vooruitgang in de geneeskunde aanzienlijk wordt versneld. Deze ontwikkeling heeft het potentieel om betere patiëntresultaten te bereiken en te helpen bij het begrijpen en behandelen van complexe medische aandoeningen.

Techgiganten pioneren met AI

Microsoft en Epic zijn uiteraard niet de enige techgiganten die de gezondheidszorg willen transformeren met kunstmatige intelligentie. Bedrijven zoals IBM en Google zijn ook pioniers op dit gebied. IBM heeft bijvoorbeeld in het verleden Watson Health ontwikkeld, waaruit geavanceerde machine learning-algoritmen rolden om artsen te helpen bij het stellen van nauwkeurige diagnoses. In januari 2022 werd dit zeer vernieuwende bedrijfsonderdeel echter, tot veler verrassing, grotendeels verkocht. IBM kondigde echter onlangs aan een clouddienst te ontwikkelen die geoptimaliseerd is voor het verwerken van heel grote AI-taken. De infrastructuur hiervoor is al sinds mei vorig jaar operationeel, maar is voorlopig nog alleen beschikbaar voor de IBM Research Community.

Google is een andere grote kartrekker op het gebied van het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie en werkt onder meer, net als Microsoft, aan AI-systemen voor het analyseren van medische beeldvorming en het organiseren van medische dossiers. Ook wil Google, bijvoorbeeld met een goed presterende medische (Med-palm), de grenzen van AI in de gezondheidszorg verleggen. De gezondheidszorg staat door al deze en andere initiatieven aan de vooravond van een spannende transformatie, gedreven door AI-innovaties van niet alleen de genoemde techgiganten, maar natuurlijk ook dankzij de inspanning van ontelbare andere grote, middelgrote en kleinere gespecialiseerde bedrijven.

Meer hierover ontdekt u tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024 in het MECC Maastricht waar Nederland de wereld van de zorg ontmoet.