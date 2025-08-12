Technologische en organisatorische vernieuwingen AVL

Het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) gaat investeren in technologische en organisatorische vernieuwingen om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden. Het AVL ontvangt daarvoor een subsidie van 17 miljoen euro. Dit bedrag komt voor uit de IZA-transformatieaanvraag die AVL heeft gedaan. De transformatieplannen zijn goedgekeurd door zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.

“Eén op de twee Nederlanders krijgt te maken met kanker, de vraag naar oncologische zorg groeit. Deze goedkeuring stelt ons in staat om oncologische zorg nog beter te organiseren”, aldus Maurice van den Bosch, voorzitter raad van bestuur van AVL. Hij zegt dat AVL dankzij de subsidie het groeiende aantal patiënten kunnen blijven helpen, maar ook aandacht te besteden aan het werkplezier van de zorgprofessionals.

Wat het AVL betreft focussen ze zich bij de technologische en organisatorische vernieuwingen op vier pijlers. Zo zet het ziekenhuis vol in op het ondersteunen van samen beslissen in de zorg. Daarbij staat de vraag centraal: moet alles wat kan? Door te focussen op passende zorg wordt er bewuster gekozen voor wat echt nodig is voor de patiënt, in plaats van automatisch alle beschikbare behandelingen toe te passen.

Passende zorg

Daarnaast richt het AVL zich op doelmatige diagnostiek en gepersonaliseerde behandelingen. Nieuwe technologieën, zoals AI-toepassingen in de radiologie en de radiotherapie, maken het mogelijk om sneller en nauwkeuriger diagnoses te stellen en behandelingen beter af te stemmen op de individuele patiënt. Waar mogelijk wordt zorg verplaatst naar de thuissituatie, volgens het principe ‘digitaal, tenzij’. Denk daarbij aan hybride patiëntreizen, thuismonitoring en videoconsulten. Dit maakt de zorg niet alleen toegankelijker, maar ook minder belastend voor patiënten.

Ook op het gebied van administratieve processen gaat vooruitgang worden geboekt, mede dankzij de subsidie. Door digitalisering, de inzet van AI en robotisering wordt gewerkt aan het verminderen van registratielast en het automatiseren van routinematige taken. Zo komt er meer tijd vrij voor zorgverleners om zich te richten op directe patiëntenzorg.

Innovatieve zorg

Met behulp van eHealth, kunstmatige intelligentie en slimme datatoepassingen draagt het AVL bij aan het verlichten van de druk op de zorg, het versnellen van processen en het verbeteren van de kwaliteit. Dit sluit naadloos aan bij de missie van het AVL om ook in de toekomst hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare oncologische zorg te blijven bieden. Daarmee levert het AVL een concrete bijdrage aan de doelen van het Integraal Zorgakkoord en blijft het een koploper in innovatieve, mensgerichte kankerzorg.

Begin dit jaar werd bekend dat zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ hebben het Radboudumc een positieve beoordeling hebben gegeven voor de snelle toets van het IZA transformatieplan van het universitair ziekenhuis. Met het plan wil het Radboudumc vol inzetten op preventie en betere zorg voor kwetsbare patiënten.